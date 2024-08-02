Международный фестиваль фотографии «Свет и Цвет» пройдёт в Ельце Липецкой области с 21 по 25 августа. На него приедут 158 фотографов из России и 29 зарубежных стран.

Фестиваль «Свет и Цвет» предварял одноимённый конкурс. Он проводился весной 2024 года и собрал более шести тысяч работ, которые прислали 1,2 тысячи российских и зарубежных авторов в шести основных и двух специальных номинациях: «Природа», «Город», «Люди», «Предмет», «Движение», «Ретро», а также «Дом. Семья. Обычаи. Традиции» и «Нейрофотография». Финалистами стали 158 человек. С их снимками можно ознакомиться на официальном сайте конкурса. Награждение лучших мастеров фотографии в каждой из номинаций состоится на фестивале, его участников также ждут лекции по истории и современной фотографии, мастер-классы по различным техникам, вечерние видеопоказы, экскурсии и фотопрогулки по Ельцу и Елецкому району.

«Фотофестиваль такого масштаба — это не только возможность для фотографов получить новые знания и порцию вдохновения для дальнейшего творчества, но и популяризация Ельца как туристического объекта. Благодаря работам участников фестиваля тысячи людей в разных уголках России и за рубежом смогут познакомиться с этим старинным городом, его историческими достопримечательностями и уникальной атмосферой», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.