Торжественное закрытие ХХХIХ Международного фестиваля «Липецкие театральные встречи» прошло в Академическом театре им. Л.Н. Толстого в Липецке. Финальным спектаклем стал «Старший сын» Московского академического театра им. Вл. Маяковского с Игорем Костолевским.

Фестиваль этого года для Театра Толстого стал знаковым. Впервые здание было капитально отремонтировано, а открыло «Липецкие встречи» первое в Липецке выступление Большого театра с концертным вариантом оперы «Алеко» Рахманинова и его симфония №2.

Всего за 15 дней в рамках фестиваля показали 18 спектаклей. На липецкой сцене выступили театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Донецка, Орла и Ельца. На сцену вышли любимые артисты, среди которых — Александр Калягин, Владимир Симонов.

«Международный фестиваль «Липецкие театральные встречи» безусловно, удался. Отрадно видеть, как преобразился наш театр, что в нём удалось сохранить задумку создателей и добавить современных элементов. И, конечно, нельзя не отметить тот праздник искусства, который получился для наших жителей. Десять тысяч зрителей посетили спектакли в эти дни», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.