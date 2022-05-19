Международный фестиваль народного творчества имени заслуженного деятеля искусств России А.П. Мистюкова «Ты, Россия, и сердце, и песня моя!» пройдёт в Липецкой области 27-29 мая. Он объединит лучшие любительские коллективы из 25 регионов России, Беларуси, Казахстана, Луганской Народной Республики, сообщает региональное управление культуры и туризма.

«Международный фестиваль станет большим событием в культурной жизни региона. Уверен, что он пройдёт на высоком уровне, а жители и гости Липецкой области получат незабываемые эмоции», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

В двухдневной конкурсной программе свои творческие достижения продемонстрируют около 50 коллективов в номинациях «Народные хоры», «Ансамбли народной песни», «Фольклорные коллективы», «Ансамбли народного танца».

27 мая в 17:00 на площади перед Областным центром культуры, народного творчества и кино встретятся лучшие любительские коллективы – участники фестиваля. Праздник продолжится в концертном зале ОЦКНТ. В 18.00 – открытие, затем – концерт, посвящённый композитору и музыкальному организатору, знатоку и хранителю национального песенного искусства, заслуженному артисту России, заслуженному деятелю искусств России Андрею Петровичу Мистюкову.

28 мая в 10:00 начнутся конкурсные выступления коллективов. Оценивать их будут выдающиеся деятели культуры и искусства РФ, педагоги и специалисты из Москвы, Воронежа, Тамбова, Волгограда, Нижнего Новгорода и Липецка. Концерты участников фестиваля пройдут в районах и городах Липецкой области.

29 мая в 12:00 на сцене ОЦКНТ начнутся торжественная церемония награждения и гала-концерт. Программу откроет обладатель гран-при фестиваля 2019 года – заслуженный коллектив народного творчества ансамбль народного танца «Раздолье» имени Валерия Шелякина. Ведущий танцевальный коллектив региона представит сюиту фольклорных танцев Липецкой области «Растащиха». Также запланировано выступление Рязанского государственного академического русского народного хора имени Евгения Попова.

В дни фестиваля для липчан и гостей города в фойе первого и второго этажей ОЦКНТ будет работать выставка, посвящённая жизни и творческому наследию Андрея Мистюкова «Сыпь, тальянка…». Также будет организована прямая трансляция всех мероприятий фестиваля на площади перед областным центром культуры, народного творчества и кино.