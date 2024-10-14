Первый Международный фестиваль паралимпийского кино «Преодоление» пройдет в Липецкой области 15-18 октября. На нем будут представлены фильмы о спортсменах с ограниченными возможностями здоровья, ветеранах боевых действий, реализующих себя в спорте, и о здоровом образе жизни. Главный партнер фестиваля – Паралимпийский комитет России. Показы пройдут в Липецке, Ельце, Усмани, а также в ЛНР. Познакомиться с расписанием можно по ссылке.

В числе задач кинофестиваля – просвещение населения, популяризация и создание положительного имиджа здорового образа жизни среди молодежи, привлечение внимания к проблемам реабилитации людей с ОВЗ, повышение мотивации людей с ограниченными физическими возможностями к реализации своего потенциала и интеграция их в жизнь общества. Также проект способствует популяризации паралимпийского спорта, сохранению исторической памяти великих имен и событий российского спорта.

Отборочная комиссия фестиваля получила более 70 фильмов из России, Беларуси, Казахстана, Ирана, Италии. В шорт-лист вошли 28 фильмов по номинациям: «Сильные духом», «Мы верим твердо в героев спорта», «СВОи в бою и в жизни». Отдельная номинация предложена информационным партнером Фестиваля «Матч ТВ» – «Лучший телевизионный фильм», в которой представлены работы из цикла «Лица страны», то есть фильмы-портреты о великих спортсменах и паралимпийцах.

Фильм открытия – «Человек безграничных возможностей» режиссера Натальи Луначёвой. Картина рассказывает историю инвалида-колясочника Сергея Вяткина, который стал 28-кратным чемпионом России, 16-кратным чемпионом Европы и 18-кратным чемпионом мира по армрестлингу. Также в программе будут представлены фильмы «Роман Костомаров. Рожденный дважды», «Як-15» об олимпийском чемпионе Александре Якушеве, картины об участниках СВО и их семьях – «Когда придет весна» и «Отцы Донбасса» (о командирах батальона «Спарта» Артёме и Владимире Жога), о спортсменах инвалидах – «Мушкетер» про основателя секции фехтования на колясках Валерии Галуеве и «Дайте мне победить» о спортсменах с ментальными особенностями.

«Кинофестиваль объединяет две важнейшие общественные сферы — кино и спорт, которые являются мощными инструментами социального воздействия и налаживания диалога в обществе. Картины затрагивают важные темы: поддержка людей с ОВЗ, реабилитация и становление их не просто полноправными членами общества, но и примерами силы духа, настойчивости и оптимизма», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках фестиваля пройдут встречи с участием известных режиссеров, продюсеров и представителей Липецкой области. В том числе – круглые столы «Продвижение спорта среди людей с ограниченными возможностями средствами кинематографии» и «Актуальные вопросы реабилитации и адаптации инвалидов боевых действий в Липецкой области», лекции Екатерины Толдоновой «Влияние спорта на формирование личности, воли и патриотизма» с показом фильма «Солдаты спорта», Евгения Барханова «Свобода выбора – быть или не быть?», Валерия Фомина «Режиссеры-фронтовики. Золотой фонд российского кино».