Международный фестиваль «СВЕТ и ЦВЕТ» в Ельце открылся награждением лауреатов фотоконкурса

Фотографы со всего света, работающие в самых различных стилях – от цианотипии XVIII века до нейросетевого Science Art – собрались в Ельце, который с 14 по 17 августа во второй раз принимал фотофестиваль «СВЕТ и ЦВЕТ». Здесь не просто фиксируют реальность, здесь её меняют и, главное, бесплатно передают этот опыт и навыки всем желающим. В программе фестиваля больше 50 мероприятий: мастер-классы, пленэры, фотопрогулки, показы, выставки и перформансы.

Фестиваль предварялся одноименным фотоконкурсом, на который почти 2000 профессионалов и любителей из 26 стран мира прислали 7300 работ. Победителями конкурса стали 18 человек из Екатеринбурга, Москвы, Томска, Санкт-Петербурга, Ангарска, Старой Купавны, Химок, Пензы, Казани, Могилева (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Мумбаи (Индия). Их имена были объявлены на официальной церемонии открытия фестиваля, которая состоялась 14 августа в историко-культурном центре «Прожектор».

Работы финалистов и победителей фотоконкурса «СВЕТ и ЦВЕТ» можно увидеть на традиционной выставке в городском парке Ельца: в экспозиции – почти 400 авторских фотографий, которые открывают зрителям неожиданные грани творчества. При выборе конкурсных номинаций этого года ориентировались на будущее, исследуя новые тренды и перспективы развития фестиваля.

В дни фестиваля организаторы уместили десятки разноплановых мероприятий, которые будут интересны не только фотографам, но и туристам. В первую очередь – это мастер-классы от признанных экспертов российской и мировой фотографии и фотоиндустрии. На них можно познакомиться с технологиями цианотипии, попробовать себя создании бром-офортов и арт-коллажей, освоить фуд-стайлинг, попрактиковаться в съемке таймлапсов, пост-обработке пейзажных фотографий, работе с мультиэкспозицией и оптическими фильтрами.

Традиционный хит – фотопрогулки по Ельцу в компании опытнейших фотографов, которые поделятся лайфхаками и помогут найти необычные ракурсы. Маргарита Федина проведет «архитектурную» прогулку, Александр Смирнов – «кружевную». Денис Карасев устроит мастер-класс по стрит-фотографии, Сергей Скуратов раскроет секреты репортажной съемки. Бесплатное портфолио-ревю позволит получить обратную связь от гуру фотографии и станет новым импульсом для творческого развития.

Любители познавательного туризма смогут присоединиться к экскурсиям по городу, увидеть парки «Кудыкина гора» и «Аргамач», многочисленные фотовыставки. Особое внимание стоит обратить на выставку ельчанина, известного русского пикториалиста Николая Петрова «Мастер света», приуроченную к 150-летию со дня его рождения. Уникальные фотографии предоставлены московским Мультимедиа Арт-музеем. Перформанс-выставка «Оставь свой след в искусстве» предоставляет всем желающим возможность составить грандиозный коллаж из автопортретов и коллективных селфи с пожеланиями Ельцу и его жителям.

Организаторами фестиваля выступили Межрегиональный общественный благотворительный фонд «Качество жизни» и компания JTI Россия при поддержке администрации Ельца. «Этот фестиваль – больше, чем локальный бренд. Он выводит Елец на уровень центра притяжения для людей, объединенных общими интересами и увлечениями. То, что фестиваль не сменил место проведения, говорит о том, что в первый раз всё прошло отлично», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.