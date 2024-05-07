Акционерное общество «Липецкие автобусные линии» в преддверие Дня Победы выпустило пять тематических автобусов большого класса по маршрутам, отправляющимся из Липецка, Ельца и Хлевного. У каждого на борту размещены поздравительные открытки, в салонах звучат песни военных лет, а водители одеты в гимнастерки и пилотки. Здание автовокзала в областном центре тоже украшено. Над входом развиваются Знамя Победы, флаги России и Липецкой области. А 7 и 8 мая здесь и на автостанции «Сокол» выступят артисты с творческими номерами.

Управление дорог и транспорта Липецкой области напоминает, что с 3 по 12 мая всем категориям ветеранов и инвалидам ВОВ, а также сопровождающим их лицам предоставляется право бесплатного проезда по всем межмуниципальным маршрутам. «Старшее поколение, защитившее нашу страну и наше будущее от фашизма, заслуживает огромного уважения, благодарности и поддержки. О подвиге времен Великой Отечественной войны нужно рассказывать молодежи, популяризируя качества характера и мотивации, которые двигали наших солдат к Победе», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.