Межрайонная ИФНС России №1 по Липецкой области напоминает, что с третьего квартала 2021 года представляется обновленная форма декларации по НДС

Начиная с отчетности за третий квартал 2021 года применяется обновленная форма декларации по НДС.

Напоминаем, что с 1 июля 2021 года вступили в силу изменения в ее форму, порядок заполнения, а также форматы представления в электронном виде. Они были утверждены приказом ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@.

Корректировки связаны с отражением в соответствующих разделах декларации сведений о прослеживаемых товарах, предусмотренных Федеральным законом от 09.11.2020 № 371-ФЗ. Так, теперь в ней отражаются единицы измерения таких товаров, а также их количество в единице измерения, стоимость и регистрационные номера партий.

При использовании ККТ налогоплательщикам необходимо фиксировать все производимые расчеты

В январе 2021 года ФНС России запущена реализация проекта по вопросу проведения мероприятий по исключению недобросовестного поведения субъектами предпринимательской деятельности на рынках.

Цель проекта – увеличение выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, и как следствие повышение роста доходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота розничных рынков и создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

В настоящее время Межрайонная ИФНС России №1 по Липецкой области проводит мероприятия по исключению недобросовестного поведения на рынках и соблюдению налогового законодательства и законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

В ходе проведения мероприятий большое внимание уделяется информированию лиц, осуществляющих деятельность на рынке без применения контрольно-кассовой техники при наличии такой обязанности, о необходимости ее регистрации и осуществления расчетов с обязательным применением контрольно-кассовой техники.

Учитывая изложенное, налогоплательщикам необходимо не только приобрести и зарегистрировать контрольно-кассовую технику, но и ее применять, то есть фиксировать все производимые расчеты.

Следует учитывать, что статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

Основной целью работы инспекции в рамках проекта является обеление деятельности хозяйствующих субъектов на рынках, в связи, с чем налоговые органы будут привлекать к административной ответственности нарушителей до тех пор, пока каждый расчет не будет осуществляться с применением контрольно-кассовой техники.

Кроме того, важно отметить, что наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее прекращение обязательств по применению контрольно-кассовой техники, следовательно, каждое выявленное неприменение контрольно-кассовой техники должно сопровождаться исправлением допущенной ошибки и формированием кассового чека коррекции на зарегистрированной контрольно-кассовой технике.

Уплата имущественных налогов за 2020 год в срок до 1 декабря 2021

Межрайонная ИФНС России № 1 по Липецкой области информирует о том, что физические лица уплачивают налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги на основании направленных им налоговым органом уведомлений. Срок уплаты имущественных налогов за 2020 год предусмотрен не позднее 1 декабря 2021 года. Налоговые уведомления для уплаты имущественных налогов направляются налогоплательщикам за 30 дней до наступления срока платежа. Налогоплательщикам, зарегистрированным в «Личном кабинете налогоплательщика физических лиц», налоговое уведомление на уплату имущественных налогов размещается в указанном электронном сервисе и по почте не направляется. Исключение составляют налогоплательщики, представившие в налоговые органы уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе.

Указанным налогоплательщикам налоговые уведомления будут направлены как на бумажном носителе, так и размещены в Личном кабинете. Кроме того, налоговое уведомление не формируется, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом налогоплательщику – физическому лицу, составляет менее 100 рублей. Однако, уведомление с суммой налога менее 100 рублей в любом случае будет направлено налоговым органом в том году, по окончании которого налоговый орган теряет право его направить (за три предшествующих года).

Оплату налогов можно осуществить следующими способами:

с помощью квитанций через платежный терминал банка;

через сервис сайта ФНС России “Уплата налогов, страховых взносов физических лиц”;

через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» – в любом почтовом отделении.

Налоговое уведомление направляется физическим лицам для оплаты имущественных налогов и НДФЛ. Форма налогового уведомления содержит полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства.

О предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество организаций

Межрайонная ИФНС России № 1 по Липецкой области информирует по вопросу применения, начиная с налогового периода 2022 года, заявительного порядка предоставления налоговых льгот по налогу на имущество организаций, предусмотренного пунктом 8 статьи 382 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) (в редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ).

Заявление о льготе может применяться, начиная с налогового периода 2022 года, для предоставления налоговой льготы по налогу на имущество организаций налогоплательщиками – российскими организациями, имеющими право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах в отношении объектов налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость (пункт 8 статьи 382 Кодекса, пункт 81 статьи 2, часть 3 статьи 10 Федерального закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ). Заявление о льготе предназначено для применения налоговой льготы налогоплательщиками – российскими организациями в отношении объектов налогообложения, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости (пункт 8 статьи 382 Кодекса). Для иных объектов налогообложения льготы по уплате налога, как и ранее, заявляются (указываются) в налоговой декларации по налогу. Заявительный порядок предоставления налоговых льгот введен для налогового периода 2022 года и последующих налоговых периодов в связи с отменой с 2023 года обязанности налогоплательщиков – российских организаций включать в налоговую декларацию по налогу сведения об объектах налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. Положения пункта 6 статьи 386 Кодекса применяются начиная с представления налоговой декларации по налогу за налоговый период 2022 года. Учитывая, что в рассматриваемом случае налоговый период 2022 года полностью не завершен, налоговые льготы заявляются в соответствии с применяемыми в 2022 году правилами предоставления налоговой декларации по налогу. Глава 30 Кодекса не связывает уплату авансовых платежей по налогу, учитывающих налоговую льготу, с обязательным представлением заявления о льготе. Кроме того, в случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление о льготе или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральными законами, начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на налоговую льготу (пункт 8 статьи 382 Кодекса). В тоже время, следует понимать, что в соответствии с пунктом 6 статьи 386 Кодекса, начиная с 2023 г., для обеспечения выявления недоимки налогоплательщикам направляются сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах налога. Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у налогового органа, в т.ч. результатов рассмотрения заявления о льготе. Если налоговый орган на дату составления сообщения не обладает информацией о предоставленной налоговой льготе, в сообщении будет отражена сумма налога без применения налоговой льготы. В дальнейшем, в соответствии с пунктом 6 статьи 363 и пунктом 6 статьи 386 Кодекса налогоплательщик вправе представить в налоговый орган пояснения и (или) документы, включая заявление о льготе, подтверждающие обоснованность применения налоговой льготы за период, указанный в сообщении. Однако, если налоговым органом на основе полученных документов не будет предоставлена налоговая льгота, налогоплательщик несет риски предусмотренных Кодексом последствий неуплаты (не полной уплаты) в бюджет авансовых платежей по налогу, включая пени. Предельный срок для представления в налоговый орган заявления о льготе Кодексом не установлен. Применение приказа ФНС России от 09.07.2021 № ЕД-7-21/646@, предусматривающего по результатам рассмотрения заявления о льготе составление и направление уведомления о предоставлении налоговой льготы либо сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы, обеспечивается УФНС России по субъектам Российской Федерации, в структуру которых могут входить подчиненные им налоговые инспекции (пункт 3 указанного приказа). Пунктом 2.1 приложения к письму ФНС России от 30.11.2020 № БС-4-21/19653@ “Об организации обработки формализованных сообщений, заявлений и уведомлений по вопросам налогообложения имущества” регламентировано, что заявление о льготе рассматривается налоговым органом по месту нахождения объекта налогообложения, указанного в заявлении о льготе. Заявление о льготе может быть рассмотрено иным налоговым органом, если законодательством и (или) организационно-распорядительными документами ФНС России рассмотрение заявления о льготе отнесено к полномочиям этого налогового органа. Необходимо понимать, что, если в заявлении о льготе указан не наступивший период, за который заявлена налоговая льгота, для ее предоставления налоговый орган должен располагать сведениями, подтверждающими право налогоплательщика на налоговую льготу за период, указанный в заявлении, поскольку в уведомлении о предоставлении налоговой льготы должны быть указаны основания ее предоставления. В противном случае, в отношении документально неподтвержденного периода действия налоговой льготы будет направлено сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы. Согласно пункту 1 статьи 11.2 Кодекса, личный кабинет налогоплательщика используется для реализации налогоплательщиками своих прав, установленных Кодексом, только в случаях, предусмотренных Кодексом. Представление организациями заявления о льготе через личный кабинет налогоплательщика в настоящее время Кодексом не предусмотрено.

Переплату по НДФЛ можно зачесть на имущественные налоги

Межрайонная ИФНС России № 1 по Липецкой области сообщает, что зачесть переплату по налогам стало проще. Раньше это было возможно только если переплата идет в счет уплаты налога того же вида, то есть если по федеральному – в счет федерального, по региональному – то в счет регионального и т.д. Теперь переплату, например, по НДФЛ можно зачесть в счет уплаты транспортного налога, налога на имущество или начисленных пеней. Налоговые органы могут провести зачет самостоятельно или по заявлению налогоплательщика. Нововведением можно воспользоваться уже сейчас. Соответствующие изменения в налоговом законодательстве внесены федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Стоит отметить, что такой зачет не распространяется на излишне уплаченные (взысканные) страховые взносы (п.1 ст. 78 и п. 1.1 ст. 79 НК РФ). Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога можно подать в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

Получить справку и подтвердить доход самозанятые могут в мобильном приложении

МИФНС России № 1 по Липецкой области обращает внимание, что плательщики налога на профессиональный доход (самозанятые) в приложении «Мой налог» могут получить справку о постановке на учёт (снятии с учёта) физического лица или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика НПД (форма КНД 1122035) и справку о полученных доходах и уплаченных налогах (форма КНД 1122036).

Сформировать справки можно в «Настройках» мобильного приложения «Мой налог», выбрав соответствующую информацию: «Справка о доходе» или «Справка о постановке на учёт».

Справки формируются моментально, ответ приходит в виде документа с электронной подписью ФНС, которая приравнивается к справкам, выданным на бумажном носителе в налоговом органе. Документ можно отправить по электронной почте, сохранить, распечатать.

Порядок получения имущественного налогового вычета до и после 1 января 2014 года

Порядок предоставления имущественных налоговых вычетов установлен ст. ст. 220 и 221.1 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). В отношении жилья, приобретенного до 1 января 2014 года, имущественный налоговый вычет как в части расходов на новое строительство, так и в части расходов, направленных на погашение процентов по кредитам, полученным на его приобретение, предоставлялся только в отношении одного и того же объекта недвижимого имущества.

Имущественный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) до 2014 года предоставлялся всего один раз, даже если он был получен в меньшем размере, чем установленный предел (2 млн рублей). Иными словами, до 31.12.2013 включительно применялось следующее правило: если собственник получил, но не использовал имущественный вычет полностью в связи с небольшой суммой приобретенной квартиры, то перенос неиспользованной суммы вычета на другой объект не был предусмотрен. Поэтому, если Вы частично получили налоговый вычет за покупку квартиры до 2014 года, его остаток при покупке нового жилья Вы получить не сможете, так как это противоречит законодательству.

Начиная с 2014 года, ограничение по количеству объектов снято. При покупке недвижимости необходимо ориентироваться на предельную сумму вычета, составляющую 2 млн рублей без учета банковских процентов. Если по одному из приобретенных объектов недвижимости сумма сделки будет меньше, то остаток может быть перенесен на следующую покупку. Можно использовать остаток вычета при приобретении других квартир – до тех пор, пока не будет исчерпан весь его лимит (пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ).

Вычет по банковским процентам по кредиту на новое строительство либо приобретение жилья на территории Российской Федерации предоставляется только в отношении одного объекта недвижимого имущества, его предельная сумма ограничена 3 млн. рублей.

Как проверить доступ к Личному кабинету налогоплательщика – физического лица

В ближайшее время стартует массовая рассылка сводных налоговых уведомлений (СНУ), и граждане начнут получать их с целью уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, а также налога на доходы физических лиц за 2020 год.

СНУ владельцам налогооблагаемых объектов будут направлены налоговыми органами не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов – 1 декабря 2021 года.

Напомним, что пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика – физического лица» получат налоговые уведомления в электронной форме. На бумажном носителе по почте налоговые уведомления указанным лицам не направляются. Пользователи сервиса могут заранее предусмотреть возможность восстановления пароля для входа в личный кабинет с помощью электронной почты в случае его утраты. Для этого при входе в сервис необходимо выбрать способ восстановления пароля с помощью электронной почты и указать свой номер телефона, подтвержденный адрес электронной почты, задать контрольное слово (длиной до 24 знаков) и сохранить изменения.

Ввести указанные данные пользователь может в любое время, проставив «галочку» о согласии восстановления пароля по адресу электронной почты в случае его утраты без личного посещения налогового органа в разделе «Профиль».

В дальнейшем, если пользователь забыл пароль, на стартовой странице ЛК ФЛ нужно нажать на ссылку «Забыли пароль?» и ввести свои: ИНН, адрес электронной почты, контрольное слово. При этом предоставляется три попытки ввода реквизитов.

Если введенная информация верна, на адрес электронной почты, указанный в профиле пользователя, поступает сообщение со ссылкой на страницу для восстановления пароля.

Ссылка действительна в течение 12 часов с момента отправки, ею можно воспользоваться один раз. В случае превышения допустимого количества попыток, возможность восстановления пароля блокируется на сутки.

Вместе с тем, для всех пользователей доступен существующий способ получения нового пароля – личное посещение налогового органа независимо от места постановки на налоговый учет с документом, удостоверяющим личность.

Пользователи Единого портала госуслуг, подтвердившие лично свою учётную запись, могут авторизоваться в Личном кабинете без посещения налоговой инспекции.

Кассовые чеки можно проверить на сайте ФНС России

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ действует новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Согласно нового порядка применения ККТ передача данных о наличных денежных расчетах в адрес налоговых органов направляется в режиме реального времени («online»).

На официальном сайте ФНС России в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» размещено мобильное приложение «Проверка кассового чека». С помощью приложения можно получать и хранить чеки в электронном виде, проверять их легальность, добросовестность продавца, а также сообщать о нарушении правил применения контрольно-кассовой техники в ФНС России.

При первом открытии мобильного приложения пользователю будет предложено персонализировать себя и заполнить визитную карточку. Это необходимо для того, чтобы при покупке можно было быстро открыть приложение и, предъявив штрих-код кассиру, получить свой чек, не называя при этом своих персональных данных. Можно не указывать полностью свои имя и фамилию, функционал проверки чеков от этого не изменится.

Для удобства получения электронного чека можно использовать абонентский номер – номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Для того, чтобы в личной карточке появился штрих-код с обезличенными данными о пользователе и номере телефона, необходимо в разделе меню «Профиль и помощь» ввести номер телефона, на которое установлено приложение.

Получив кассовый чек, потребитель может легко проверить, передана ли информация о произведенном с ним расчете в налоговую службу. Для этого нужно вручную ввести данные кассового чека в специальные поля приложения или сканировать QR-код чека, и отправить соответствующий запрос. Сверив полученные данные с информацией автоматизированной системы учета выручки, приложение отобразит результата проверки.

В случае обнаружения расхождений в проверяемом чеке с информацией в базе данных налоговой службы, или отсутствием информации о произведенном расчете, мобильное приложение позволяет направить сообщение в ФНС России о допущенном нарушении.

Кроме того, сообщение может быть направлено в случаях: