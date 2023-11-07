Межрегиональная конференция «Роль формирования финансовой культуры населения в социально-экономическом развитии регионов» прошла в Липецкой области. Она дала старт реализации в регионе Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры Российской Федерации.

С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель губернатора Липецкой области, начальник управления финансов Вячеслав Щеглеватых. Он отметил, что в регионе мероприятия по повышению финансовой грамотности включены в образовательный процесс во всех школах и профессиональных образовательных организациях, на базе Института развития образования Липецкой области ежегодно более 350 педагогов повышают квалификацию по направлению финансовой грамотности. Мероприятия по формированию финансовой культуры охватывают более 300 тыс. участников. Активно развивается направление инициативного бюджетирования.

Впервые в этом году прошел конкурс грантов на реализацию инициативных проектов старшеклассников, на конференции победители получили заслуженные награды. Победителями стали:

гимназия №97 города Ельца с проектом «Медиацентр гимназии как средство развития ключевых компетенций XXI-го века»;

лицей №44 города Липецка с проектом «Бизнес – инкубатор «Креативный финансист»;

школа №47 города Липецка с проектом «Лаборатория школьных инициатив и финансовой грамотности»;

лицей села Хлевное с проектом создания бизнес – центра «Предпринимательский класс»;

школа №5 города Липецка с проектом создания школьного коворкинга «Трансформация».

Кроме того, подарками и призами отмечены призеры Всероссийской олимпиады «Финатлон для старшеклассников» и их наставники. На круглых столах участники конференции обсудили лучшие практики повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры в регионах, а также вопросы пользы инвестиций для граждан. Всего в конференции приняли участие более 200 представителей всех городов и районов Липецкой области.