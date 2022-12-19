Как правильно оценивать опасности, которые существуют на предприятии, эффективно управлять рисками, как подбирать необходимые средства индивидуальной защиты и проводить обучение – эти вопросы обсудили участники межрегиональной конференции по оценке и управлению профессиональными рисками. Конференция объединила полторы сотни специалистов по охране труда из Липецкой, Белгородской, Воронежской, Тамбовской областей, Москвы. Среди них были представители крупнейших компаний региона: ПАО «НЛМК», Русагро (Тамбов), Престорусь, Кемин Индастрис, ООО «ЛТК «Свободный сокол», ООО «ГК ТРИО», ООО «Л-ПАК», Союз строителей Липецкой области, АО «АЙ ЭЙЧ ПИ АППЛАЕНСЕС» и другие.

Как отметила заместитель начальника управления социальной политики Липецкой области Елена Походаева, с 1 сентября 2023 года вступают в силу изменения в федеральном законодательстве. Они предусматривают введение единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты, и новых правил обеспечения работников этими средствами. Всё это идёт в связи с реформированием системы управления охраной труда, её переходом от реагирования на несчастные случаи после того, как они уже произошли, к управлению рисками, т.е. предупреждению таких случаев и созданию максимально безопасных условий труда.

«Управлять рисками очень важно. Пренебрежение этим ведёт к различным потерям: финансовым, репутационным. В сфере охраны труда эти потери самые тяжёлые – урон здоровью работника, потеря жизни. Поэтому особенно важно уметь выявлять риски и управлять ими. Без этого невозможно правильно подобрать средства защиты и обучить технике безопасности», – подчеркнул генеральный директор ООО «Техноавиа-Липецк» Андрей Галкин.

Как снизить уровни профессиональных рисков на основе правильного подбора качественных средств защиты участникам форума рассказала руководитель направления «Снижение уровней профессиональных рисков» ПВ ООО «Фирма Техноавиа» Светлана Новосёлова.

«Если работнику не удобны, например, защитные очки, он снимет их. И это повысит риск травмы. Следовательно, удобство в использовании средств защиты – один из важнейших факторов», – отметила эксперт.

Удобство и эффективность средств защиты участники конференции могли проверить на себе во время интерактивной части форума. Состоялась деловая игра по вопросам определения рисков и опасностей и подбору нужных средств защиты.

Сохранение жизни и здоровья работников, снижение экономических потерь работодателей – важнейшие цели современной государственной политики в сфере охраны труда, неоднакратно подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Предупредить несчастный случай всегда проще и экономически выгодней, чем потом ликвидировать тяжелейшие последствия. Для бизнеса дешевле обеспечить безопасность, комфорт, хорошие условия труда для людей, это работает на его прибыль. Ложное мнение, что затраты на безопасность – не выгодны. Безопасность – это не машины, не оборудование, это безопасность в умах людей», – уверен Игорь Артамонов.