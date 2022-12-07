Межрегиональная выставка-конкурс народного декоративно-прикладного искусства «Нет живописней русского наряда» состоится 9 декабря в Областном центре культуры, народного творчества и кино. Участниками ее станут мастера из Белгородской, Воронежской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Липецкой областей. Они продемонстрируют коллекции одежды в номинациях «Реконструкция, реплика этнографического костюма» и «Локальные особенности традиций в современном костюме».

Перед дефиле зрители смогут посетить выставку рукотворных кукол в народных костюмах, представленных на конкурс, увидеть работы мастеров-победителей прошлых лет и познакомиться с художественной экспозицией «Мода на традицию». Также в программе выступление фольклорного ансамбля «Воскресение». Артисты не только исполнят традиционные песни, но и познакомят зрителей с традиционными играми и обрядами.

«Творческая программа в рамках Года культурного наследия народов России в Липецкой области получилась очень насыщенной. Народные умельцы, исследователи-этнографы и простые поклонники этого направления смогли получить колоссальное удовольствие от множества фестивалей и конкурсов. Это русскому человеку близко, понятно и интересно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.