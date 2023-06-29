Отборочный (межрегиональный) этап всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» стартовал в Липецкой области. Около 250 конкурсантов из 70 регионов страны будут состязаться по компетенциям «Бухгалтерский учет», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Экспедирование грузов», «Банковское дело» и «Лабораторный химический анализ». Липецкую область представят шесть победителей регионального отбора. Это пять студентов – по одному в каждой компетенции и один школьник в компетенции «Лабораторный химический анализ». Мероприятия продлятся до 16 июля.

Липецкая область – один из 25 регионов, где проходят отборочные этапы Чемпионата. Также соревнования состоятся на пяти площадках крупнейших предприятий и госкорпораций России. В рамках данного этапа участники покажут себя более чем по 170 компетенциям в двух возрастных категориях: основной (студенты СПО) и юниоры (школьники).

Финал Чемпионата высоких технологий пройдет 18 – 22 сентября в Великом Новгороде, а финальные мероприятия Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» – с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге. «Чемпионат «Профессионалы» дает возможность участникам проверить, насколько их знания и умения соответствуют современным стандартам и как они выглядят на фоне участников из других регионов. Это полезный опыт», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.