X Межрегиональный фестиваль детских хореографических коллективов «В гостях у «Родничка» ждет гостей. Он пройдет с 24 по 26 марта в областном центре культуры, народного творчества и кино.

Как сообщает управление культуры и туризма, фестиваль направлен на поддержку, сохранение и пропаганду традиционного танца, содействует эстетическому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Его цель – сохранение национальных танцевальных традиций и популяризация народного танца средствами сценической хореографии.

«В регионе бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культурному наследию наших предков», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Со времени первого фестиваля в 2004 году в гостях у «Родничка» побывали более 100 коллективов из разных уголков нашей страны и Республики Беларусь. В этом году на конкурс подана 21 заявка из Пензенской, Ярославской, Курской, Смоленской, Астраханской, Новгородской, Нижегородской, Московской, Калужской, Мурманской, Воронежской, Белгородской областей, Луганской Народной Республики, республик Северная Осетия – Алания, Башкортостан, Калмыкия. 26 заявок подано от Липецкой области. Всего в фестивале примут участие более 800 участников. В финал вышли 23 коллектива из 10 субъектов Российской Федерации.

Фестиваль проводится по четырём номинациям: «Русский танец», «Танец народов мира», «Сюжетный танец» и «Сценический танец на основе аутентичной хореографии» в двух возрастных категориях: детской (до 13 лет) и юношеской (от 14 до 18 лет).

Судить конкурс будет компетентное жюри, состоящее из ведущих хореографов Москвы, Санкт-Петербурга и Липецка. Его возглавит заведующая отделом хореографического искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ Анна Калыгина, г. Москва.

Программа праздника включает в себя торжественное открытие, в котором каждый коллектив покажет свою танцевальную визитную карточку. Открытое занятие по русскому танцу покажет заслуженный коллектив народного творчества Липецкой области ансамбль народного танца «Родничок» имени заслуженного работника культуры РФ Галины Павловны Шелякиной. Завершится фестиваль торжественной церемонией награждения и фееричным гала-концертом.