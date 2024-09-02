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Проблему падения с высоты как одну из самых распространённых причин несчастных случаев на производстве обсудили на межрегиональном форуме «Безопасность на высоте». Мероприятие состоялось в Липецке.

Оно было посвящено профилактике производственного травматизма. В рамках форума рассмотрены вопросы комплексного подхода к организации безопасной работы на высоте и в ограниченных замкнутых пространствах. Участники увидели презентацию современных средств индивидуальной защиты, разобрали кейсы.

Организатором форума выступило управление социальной политики Липецкой области. Его участниками стали представители компаний, занимающихся производством средств индивидуальной защиты, а также руководители и специалисты предприятий Липецкой областей и соседних регионов.

Форум состоялся на двух площадках. Состоял из теоретической и практической частей.