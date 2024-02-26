Межрегиональный форум «Пчеловодство», прошедший в Областном центре культуры, народного творчества и кино, собрал представителей отрасли из более 10 регионов ЦФО, а также Республики Беларусь. Участники обсудили работу различных федеральных информационных систем регистрации, учета и передвижения сельхозживотных и сельхозпродукции. Также было рассмотрено взаимодействие пчеловодов и аграриев при обработке полей для защиты пчёл от отравлений пестицидами и компенсация ущерба при гибели пасек. В числе других вопросов – реализация мёда через оптовые закупки и экспорт продуктов пчеловодства, заключение договоров на опыление сельхозкультур, развитие промышленного пчеловодства. В рамках форума прошли семинары по практическому пчеловодству и выставки специализированного оборудования и инвентаря.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, в регионе во всех категориях хозяйств содержится 30 тысяч пчелосемей. В 2023 году было получено 705,2 тонны товарного меда. Причем 95% – приходится на долю личных подсобных хозяйств. На форуме отдельно была затронута тема господдержки липецких пчеловодов. В частности в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выдается грант «Агростартап». Каждый год его получателями становятся фермеры, готовые завести пасеки. В прошлом году такую субсидию получили четыре пчеловода. За пять лет действия нацпроекта на развитие пчеловодства было выдано 10 грантов «Агростартап» на общую сумму 20,7 млн рублей. Также один кооператив получил 2,5 млн рублей в качестве гранта на приобретение оборудования для увеличения производства меда.

«Пчеловодство можно назвать исконным занятием липчан. Сейчас появляются новые технологии, совершенствуются процессы, но это по-прежнему традиционный вид сельскохозяйственной деятельности для региона, которым занимаются очень многие, и который имеет особое значение для экологии», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.