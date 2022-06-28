Межрегиональный практический форум «Осуществление работы на высоте» открылся сегодня в Липецке. Работодатели из четырех субъектов страны приехали обсудить охрану труда. Всего форум принял больше 200 человек.

«Падение с высоты – одна из самых распространенных причин несчастных случаев на производстве в стране. В Липецкой области этот показатель равен 30%. Безусловно, мы стремимся к нулевому травматизму. Форум – один из шагов в этом направлении. Его участники обсудят современное состояние охраны труда в регионе, её мультипликативный эффект на развитие каждой конкретной компании, получат полезные практические навыки», — отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

Крупнейший производитель средств индивидуальной защиты в стране представил на форуме новинки оборудования для работы на высоте и эвакуации пострадавших из замкнутых пространств. Специалист продемонстрировал возможности оборудования на практике, на специально оборудованной площадке. Форум продлится два дна. За это время его участники обсудят законодательное регулирования осуществления работы на высоте, комплексные подходы обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Важность такой работы неоднократно подчёркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Предупредить несчастный случай всегда проще и экономически выгодней, чем потом ликвидировать тяжелейшие последствия. Для бизнеса дешевле обеспечить безопасность, комфорт, хорошие условия труда для людей, это работает на его прибыль. Для дальнейшего улучшения ситуации в сфере охраны труда необходимо обеспечить в каждой организации реализацию комплекса мероприятий, направленных на предупреждение угрозы жизни и здоровью сотрудников на каждом рабочем месте», – уверен Игорь Артамонов.

Организаторы форума – управление социальной политики Липецкой области совместно с крупнейшими в России разработчиками, производителями и поставщиками спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты ООО «Восток Сервис» и ООО «Техноавиа».