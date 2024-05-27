Седьмой межрегиональный образовательный форум «Вектор развития» для молодых государственных служащих прошел в Липецкой области. Его проводит управление государственной службы и кадровой работы Правительства Липецкой области. Госслужащие из пяти регионов приехали в Липецкую область. В форуме приняли участие талантливые молодые госслужащие до 35 лет, а также активные студенты Елецкого государственного университета, Липецкого государственного технического университета, Липецкого филиала РАНХиГС и Липецкого филиала финуниверситета, как потенциальные кандидаты на государственную службу.

Форум для молодых госслужащих – это не только площадка для личностного и профессионального развития, но и хорошая возможность раскрыть себя, расширить кругозор, перенять опыт и приобрести множество новых знакомств.

«В этом году темой форума является «70 лет Липецкой области». Наша область — одна из самых молодых в стране. И, как прежде, в числе самых успешных. Промышленный локомотив и агропромышленный лидер. Центр притяжения для крупнейших мировых инвесторов, и, конечно же, для туристов. Место, где есть все условия для работы, отдыха и жизни. И на нашем форуме мы хотим поделиться с гостями из других регионов историей Липецкой области и познакомить их с культурой нашего родного края», – отметила начальник управления государственный службы и кадровой работы правительства Липецкой области Елена Соломахина.

Под руководством тренеров и экспертов участники разработали Семейные туристические маршруты. Лучшие проекты будут направлены на первую всероссийскую премию в области развития молодёжного туризма «Больше, чем путешествие». Также в рамках образовательного интенсива участники совершенствовали деловые и коммуникативные навыки. Эксперты форума рассказали, как создавать и поддерживать эмоционально комфортные рабочие отношения, влиять на атмосферу в команде. Наставники поделились знаниями и опытом, раскрыли секреты лидерства, проинформировали об эффективных инструментах и стратегиях управления. «Для успешной реализации задач по качественному развитию региона необходимы высококвалифицированные кадры», – неоднократно подчеркивал Игорь Артамонов.