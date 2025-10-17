Межрегиональный кооперационный форум собрал в Липецкой области 250 компаний из 12 регионов

Межрегиональный кооперационный форум 16 октября в Липецкой области собрал представителей 250 промышленных компаний из 12 регионов. Обменяться опытом приехали предприниматели из Воронежской, Тамбовской, Тульской, Орловской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ярославской, Московской, Ленинградской областей, Краснодарского края, Удмуртии, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Главная цель форума — формирование новых экономических связей между предприятиями. Межрегиональный кооперационный форум, который организуют Центр «Мой бизнес» и Липецкая торгово-промышленная палата, удостоен высокой оценки Министерства экономического развития РФ и признан лучшей площадкой для развития кооперационных связей.

На полях форума работало несколько площадок: пленарная сессия «Межрегиональное сотрудничество: новые горизонты», презентационная сессия компаний-участников, биржа контактов и производственные экскурсии. Особенностью этого года стало использование цифровых технологий для кооперации. На площадке форума презентовали мобильное приложение «WhoMatch AI», которое с помощью искусственного интеллекта помогало участникам подбирать оптимальные деловые контакты и назначать встречи.

В рамках форума состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа Национальной премии «Человек труда» федерального партийного проекта «Единой России» — «Выбирай своё!». Победителями стали 12 специалистов в пяти номинациях, трое из которых представят область в финале в Москве.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.