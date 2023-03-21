Представители из Липецка и Тулы, Грязинского и Елецкого районов приняли участие в межрегиональных сборах участников поисковых отрядов и объединений «Шаг в поиск» в селе Аргамач Пальна Елецкого района.

Слёт длился три дня. Для его участников были подготовлены мастер-классы, военно-спортивный лазертаг, новые знакомства, викторины, встречи с интересными людьми и экскурсии. Также в рамках проведения сборов состоялась торжественная церемония передачи в Федоровский сельсовет Елецкого района останков красноармейца Николая Евстафьевича Дорохина, пропавшего без вести 30 октября 1941 года в республике Карелия.

«Поисковики на добровольных началах выполняют важную государственную миссию – они сохраняют память, находят информацию для заполнения утерянных вех истории. Неоценим их вклад в поиск пропавших без вести солдат. Десятилетия отделяют нас от событий Великой Отечественной войны, но каждый защитник достоин того, чтобы его подвиг не был безымянным», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.