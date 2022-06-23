Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Алексей Херсонцев и заместитель Министра труда и социальной защиты Алексей Скляр приняли участие в открытии обновленного сектора пользовательского сопровождения «МФЦ экспресс» в Липецке.

Сектор пользовательского сопровождения — это оборудованная комфортная зона для работы заявителей с электронными услугами. Комната оснащена 12 компьютерами с доступом в интернет. Это значит, что 12 человек одновременно смогут подавать документы через единый портал государственных услуг. У каждого стола – наглядные материалы – подсказки, как пользоваться порталом Госуслуг.

В зале ежедневно будут работать специалисты МФЦ, которые оперативно решат любую проблему, а также проконсультируют по возникшим вопросам: регистрация на портале Госуслуг, загрузка документов, восстановление пароля, сведения о государственных и муниципальных услугах, возможность получения в электронной форме документов и сведений, размещенных в государственных информационных системах, способы записи на прием для получения госуслуг. Воспользоваться комфортной зоной для работы заявителей с электронными услугами можно ежедневно без предварительной записи, ожидания и выходных.

«Абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должны предоставляться жителям в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю без необходимости личного присутствия. Такое поручение дал Президент страны и мы его исполняем. Продолжим расширять перечень госуслуг, которые можно получить в одном окне МФЦ», — сказал Игорь Артамонов.

В Липецкой области к 2024 году планируется перевести на портал Госуслуг большинство социально-массовых мер соцподдержки по принципу «социального казначейства»: проактивно или по одному заявлению. Уже сейчас обеспечена подача заявлений на портал по всем 81 услугам, относящимся в регионе к массовым социально значимым, из них 36 предоставляются органами местного самоуправления, ЖКХ. По итогам первого квартала текущего года количество обращений за получением региональных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ составило около 37 тысяч, это 50% от всех поданных заявлений.

«Пока консультантов 12, готовы увеличить штат, если будет такая потребность. Мы ежедневно следим за клиентопотоком. МФЦ — экспресс в пробном режиме работает со вчерашнего дня, уже 30% наших клиентов мы направили в новый сектор для оформления мер поддержки. Хочется призвать наших граждан не пугаться нового формата. Наши консультанты всегда готовы прийти на помощь. Самое главное, что сроки получения услуги через портал Госуслуг гораздо меньше, нежели при личном обращении к специалисту. Освоив новый формат, наши граждане в будущем смогут самостоятельна получать необходимые услуги уже онлайн не выходя из дома», — отметила вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова.

Также Игорь Артамонов, Алексей Херсонцев и Алексей Скляр познакомились с работой модернизированного офиса центра занятости, который для удобства жителей разместили в здании центра «Мои документы». Карьерные консультанты не только подберут для соискателя работу в соответствии с уровнем образования, квалификации и опытом работы, но и помогут составить резюме и подготовиться к собеседованию вместе с психологом, организовать встречу с работодателем, получить поддержку государства на открытие своего дела.