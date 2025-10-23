МФЦ Липецкой области стали работать быстрее и технологичнее

Итоги работы за девять месяцев 2025 года подвели в УМФЦ Липецкой области. Среднее время ожидания заявителей в очереди сократилось на две минуты, а удовлетворенность заявителей достигла рекордных 99,8%. Такие результаты стали возможны благодаря массовому обучению сотрудников, внедрению цифровых сервисов и постоянному расширению перечня услуг. Среди главных показателей эффективности – сокращение времени ожидания в очереди более чем в 1,5 раза до 3 минут 12 секунд; уменьшение времени приёма до 13 минут 30 секунд; рост удовлетворенности заявителей – до 99,8% – и положительных отзывов – до 719. МФЦ Липецкой области продолжает активно совершенствовать развитие компетенций персонала. 81% сотрудников охвачен обучением по профессиональным направлениям, почти половина – по корпоративным.

Теперь липчане могут оформить в МФЦ ещё больше услуг: перечень пополнился восемью новыми позициями. Это избавляет от необходимости обращаться в разные ведомства. Топ-3 самых востребованных услуг: оформление социального контракта, регистрация права собственности и регистрационный учёт.

Для еще большего удобства МФЦ активно развивает цифровые сервисы. Внедрён голосовой помощник на телефонной линии Единого диспетчерского центра. Обновлён официальный сайт. Создан чат-бот в социальной сети ВКонтакте и в мессенджере MAX, с помощью которого можно узнать статус заявления, адреса и часы работы офисов, а также записаться на приём в центр.

Проведённая за девять месяцев работа по цифровизации, развитию персонала и оптимизации процессов закрепила лидирующие позиции МФЦ Липецкой области в сфере предоставления государственных услуг. «Результаты впечатляют. Они говорят об устойчивой тенденции к повышению стандартов предоставления услуг в регионе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.