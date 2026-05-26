МФЦ Липецкой области ускорили обслуживание и расширили перечень услуг

Итоги деятельности за I квартал 2026 года подвели в ОБУ «УМФЦ Липецкой области». За этот период в центры поступило свыше 733 тысяч обращений от жителей региона — это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом МФЦ удалось не только справиться с возросшей нагрузкой, но и повысить скорость и качество обслуживания. Среднее время ожидания заявителей в очереди сократилось почти на минуту и составило 3 минуты 38 секунд. Уровень удовлетворенности граждан достиг 99,91%, что подтверждает высокое качество предоставляемых услуг и эффективность работы сети МФЦ региона.

Таких результатов удалось добиться благодаря системной работе по повышению квалификации сотрудников, развитию цифровых сервисов и расширению перечня предоставляемых услуг. Количество благодарностей от заявителей выросло с 254 до 270. Особое внимание в I квартале уделялось развитию кадрового потенциала. Для сотрудников МФЦ организовали 20 внутренних обучающих мероприятий, посвящённых как профессиональным навыкам, так и развитию управленческих и корпоративных компетенций. В программу вошли темы клиентоцентричности, деловой коммуникации, стресс-менеджмента, цифровой и финансовой грамотности. Также сотрудники изучали практики саморегуляции и нейрографики.

Продолжается и развитие дополнительных сервисов для посетителей. В Липецком МФЦ на площади Победы, 6А установлена интеллектуальная медицинская стойка GigaDoc — отечественная разработка на базе искусственного интеллекта. Система бесконтактно анализирует микроколебания цвета кожи и всего за 10 секунд определяет до 17 показателей здоровья, включая пульс, давление, уровень стресса и ряд других параметров. Полученные результаты посетители могут сохранить на мобильное устройство. Сервис предоставляется бесплатно.

В I квартале перечень услуг МФЦ расширился ещё на пять позиций. Жителям региона стали доступны новые услуги Охотнадзора, Федеральной налоговой службы, а также дополнительные муниципальные услуги Долгоруковского округа. Это позволяет гражданам решать больше вопросов в режиме «одного окна», без необходимости обращаться в различные ведомства.

Сотрудники МФЦ активно участвуют и в общественной жизни региона. В торжественной обстановке первые паспорта получили 336 юных жителей Липецкой области. Коллектив учреждения также присоединился к сбору помощи для бойцов СВО и участвовал в социальных и спортивных мероприятиях региона.

«Повышение качества предоставления государственных услуг в МФЦ – процесс постоянный. Это результат грамотной стратегии управления, развития кадрового потенциала и глубокой замотивированности самих сотрудников», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.