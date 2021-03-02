Делегация правительства Нижегородской области, в состав которой вошли представители департамента государственного управления и государственной службы, а также корпоративного университета, побывала накануне в ОБУ УМФЦ по Липецкой области. Гостям подробно рассказали о работе центров «Мои Документы» в регионе и проектной деятельности, которая ведется в МФЦ в рамках бережливого производства.

По итогам партнерской проверки в декабре 2020 года «Мои Документы» стали образцом бережливой организации регионального уровня. «Создание и развитие в Липецкой области системы МФЦ стало действенным инструментом повышения доступности и качества госуслуг, прозрачности деятельности органов власти», – уверен глава региона Игорь Артамонов.

Кроме того, для нижегородцев провели экскурсию по Липецкому городскому отделу №1, где они увидели, как работает центр и его сотрудники, каким образом осуществляется прием, хранение, систематизация и выдача документов. Представителям Нижегородского правительства также показали, как ведется первичный прием по всем услугам управления социальной политики Липецкой области.