В первенстве НМХЛ стартовала стадия плей-офф. МХК “Липецк” с победы стартовал в серии против АК 59 из Перми.

Первые две игры липецкие хоккеисты проводят на выезде. Сегодняшнаяя встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу Липецка.

Липчане открыли счет, забив уже на второй минуте, отличился Илья Финевич.

Во втором периоде Максим Бобров удвоил преимущество. Однако еще до перерыва хозяевам удалось сравнять счет, благодаря голам Андрея Олейникова и Ярослава Сергиевского.

На 44-й минуте Павел Гришин снова вывел липецкую команду вперед. За оставшееся время пермякам так и не удалось уйти от поражения.

Серия длится до трех побед. Следующая игра уже завтра, в 11.00 часов.

Статистика матча:

АК-59 (Пермь) – МХК Липецк (Липецк)

Счет: 2-3

Броски: 39-25

Броски в створ: 26-15

Вбрасывания: 42-29