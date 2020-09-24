МХК “Липецк” начал сезон с поражения. Но никто, кроме интернет-зрителей, этого не увидел

Дерзкий новичок НМХЛ питерское “Динамо-576” переиграло МХК «Липецк» в стартовом матче начавшегося сезона, сообщает Чемпионат48.

Судьба матча по сути решилась уже в первом периоде. В стартовой двадцатиминутке молодые питерские хоккеисты забили в ворота липчан 3 шайбы (дважды отличился Семен Синяткин и один раз Матвей Галенюк), на что хозяева ответили только одной (Павел Гришин). В начале второго периода “Липецк” сократил отставание до минимума, благодаря шайбе в большинстве Максима Рогозина. Времени забить еще оставалось еще вдоволь, но грамотные действия гостей в обороне не позволили этого сделать.

Итог матча – 1:3, МХК “Липецк” терпит поражение.

Отметим, что особенностью нового сезона стало то, что из-за пандемии коронавируса на игры не допускают ни болельщиков, ни представителей прессы. А за всеми перипетиями игры можно наблюдать только в трансляции на youtube-канале.

Видео: “Липецкая спортивная газета”

Фото: vk.com/hcdinamo576_nmhl