МХК “Липецк” начинает новый сезон 23 сентября против ХК “Динамо-576”

Сегодня, 23 сентября, МХК “Липецк” стартует в новом сезоне НМХЛ домашним матчем с новичком лиги ХК Динамо-576. Начало игры в 18:30.

Заявка липецкой молодёжной команды на начало сезона выглядит так (источник: Чемпионат48).

№ Имя Фамилия Дата рожд. Первая школа Предыдущий клуб Вратари 1 Александр Шевляков 23.06.2003 Липецк Липецк (U18) 30 Захар Сафронов 19.09.2002 Липецк Акад.Михайлова (НМХЛ) 88 Руслан Мусаяпов 12.01.2002 Бугульма Нефтяник Ал (U18) Защитники 7 Владислав Аринин 24.09.2002 Чехов Тверичи (U18) 18 Макар Агафонов 14.05.2001 Челябинск Русские витязи (МХЛ) 27 Дмитрий Молдавцев 20.05.2000 Воронеж МХК Липецк 33 Олег Вихарев 07.09.2002 Ярославль Переславль (U18) 57 Егор Евтеев 15.01.2000 Москва МХК Липецк 73 Андрей Васильев 16.06.2003 Липецк Липецк (U18) 77 Родион Ганьшин 10.10.2003 Липецк Липецк (U18) 83 Даниил Болдырев 09.10.2002 Липецк МХК Липецк 85 Павел Котельников 11.10.2002 Москва Капитан (U18) 97 Павел Лужанский 01.01.2001 Воркута Олимпия (НМХЛ) Нападающие 3 Никита Зайцев 20.04.2002 Санкт-Петербург Капитан (U18) 9 Максим Бобров 21.09.2002 Москва Акад.Михайлова (НМХЛ) 10 Никита Маняхин 08.03.2000 Липецк МХК Липецк 11 Сергей Антипов 05.03.2001 Липецк МХК Липецк 19 Артур Савинков 15.08.2001 Липецк МХК Липецк 24 Александр Ованов 24.02.2002 Электросталь МХК Спартак (МХЛ) 37 Никита Кузнецов 02.03.2002 Киров Олимпия (НМХЛ) 47 Дмитрий Бурцев 26.02.2003 Липецк Липецк (U18) 71 Павел Гришин 02.05.2000 Самара Полёт (НМХЛ) 75 Даниил Цыганов 24.05.2003 Липецк Липецк (U18) 79 Раиль Мустафин 10.05.2000 Бугульма Реактор (МХЛ) 81 Андрей Малых 12.03.2001 Челябинск МХК Липецк 91 Даниил Р. Прохоров 20.06.2001 Санкт-Петербург Олимпия (НМХЛ) 93 Андрей Болтов 28.03.2000 Магнитогорск МХК Липецк 95 Максим Рогозин 18.09.2000 Санкт-Петербург Мамонты Югры (МХЛ)

Директор СШОР № 11, главный тренер – Сергей Владимирович Рыбин (11.12.1979)

Старший тренер – Александр Владимирович Мнихович (02.01.1968)

Тренер – Алексей Иванович Баранов (03.06.1976)

Спортивный директор – Александр Валерьевич Сергеев (21.05.1986)

Администратор – Михаил Михайлович Долгий (24.01.1971)

Врач – Александр Павлович Михайлюк (14.08.1964)

Массажист – Олег Валерьевич Воробьёв (02.04.1974)

В интервью клубной пресс-службе главный тренер липецкой команды Александр Мнихович отметил, что состав к настоящему моменту укомплектован, “но немного не так, как хотелось бы”.

– Ушли на повышение ведущие игроки. Два защитника ушли ещё в начале лета: один сейчас играет в ВХЛ за «Буран» (Алексей Яковлев – Прим.ред.), другой – в МХЛ (Сергей Косовец – Прим.ред.). В середине сбора центральный нападающий тоже уехал играть в МХЛ (Роман Юзбашян – Прим.ред.). Мы не имеем права держать людей, которые хотят попробовать свои силы в лигах выше. Пусть ребята развиваются.

Задачу на сезон мы поставили сами себе: выигрывать каждый матч. А там посмотрим. Кто не готов биться на льду, тот будет сидеть на лавке. Хорошо, в календаре нет спаренных матчей – можно переходить на игру и в три звена, и в два.