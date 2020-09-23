В регионе

МХК “Липецк” начинает новый сезон 23 сентября против ХК “Динамо-576”

18 минут назад
6 посмотрели

Сегодня, 23 сентября, МХК “Липецк” стартует в новом сезоне НМХЛ домашним матчем с новичком лиги ХК Динамо-576. Начало игры в 18:30.

Заявка липецкой молодёжной команды на начало сезона выглядит так (источник: Чемпионат48).

Имя ФамилияДата рожд.Первая школаПредыдущий клуб
Вратари
1Александр Шевляков23.06.2003ЛипецкЛипецк (U18)
30Захар Сафронов19.09.2002ЛипецкАкад.Михайлова (НМХЛ)
88Руслан Мусаяпов12.01.2002БугульмаНефтяник Ал (U18)
Защитники
7Владислав Аринин24.09.2002ЧеховТверичи (U18)
18Макар Агафонов14.05.2001ЧелябинскРусские витязи (МХЛ)
27Дмитрий Молдавцев20.05.2000ВоронежМХК Липецк
33Олег Вихарев07.09.2002ЯрославльПереславль (U18)
57Егор Евтеев15.01.2000МоскваМХК Липецк
73Андрей Васильев16.06.2003ЛипецкЛипецк (U18)
77Родион Ганьшин10.10.2003ЛипецкЛипецк (U18)
83Даниил Болдырев09.10.2002ЛипецкМХК Липецк
85Павел Котельников11.10.2002МоскваКапитан (U18)
97Павел Лужанский01.01.2001ВоркутаОлимпия (НМХЛ)
Нападающие
3Никита Зайцев20.04.2002Санкт-ПетербургКапитан (U18)
9Максим Бобров21.09.2002МоскваАкад.Михайлова (НМХЛ)
10Никита Маняхин08.03.2000ЛипецкМХК Липецк
11Сергей Антипов05.03.2001ЛипецкМХК Липецк
19Артур Савинков15.08.2001ЛипецкМХК Липецк
24Александр Ованов24.02.2002ЭлектростальМХК Спартак (МХЛ)
37Никита Кузнецов02.03.2002КировОлимпия (НМХЛ)
47Дмитрий Бурцев26.02.2003ЛипецкЛипецк (U18)
71Павел Гришин02.05.2000СамараПолёт (НМХЛ)
75Даниил Цыганов24.05.2003ЛипецкЛипецк (U18)
79Раиль Мустафин10.05.2000БугульмаРеактор (МХЛ)
81Андрей Малых12.03.2001ЧелябинскМХК Липецк
91Даниил Р. Прохоров20.06.2001Санкт-ПетербургОлимпия (НМХЛ)
93Андрей Болтов28.03.2000МагнитогорскМХК Липецк
95Максим Рогозин18.09.2000Санкт-ПетербургМамонты Югры (МХЛ)

Директор СШОР № 11, главный тренер – Сергей Владимирович Рыбин (11.12.1979)
Старший тренер – Александр Владимирович Мнихович (02.01.1968)
Тренер – Алексей Иванович Баранов (03.06.1976)
Спортивный директор – Александр Валерьевич Сергеев (21.05.1986)
Администратор – Михаил Михайлович Долгий (24.01.1971)
Врач – Александр Павлович Михайлюк (14.08.1964)
Массажист – Олег Валерьевич Воробьёв (02.04.1974)

В интервью клубной пресс-службе главный тренер липецкой команды Александр Мнихович отметил, что состав к настоящему моменту укомплектован, “но немного не так, как хотелось бы”.

– Ушли на повышение ведущие игроки. Два защитника ушли ещё в начале лета: один сейчас играет в ВХЛ за «Буран» (Алексей Яковлев – Прим.ред.), другой – в МХЛ (Сергей Косовец – Прим.ред.). В середине сбора центральный нападающий тоже уехал играть в МХЛ (Роман Юзбашян – Прим.ред.). Мы не имеем права держать людей, которые хотят попробовать свои силы в лигах выше. Пусть ребята развиваются.

Задачу на сезон мы поставили сами себе: выигрывать каждый матч. А там посмотрим. Кто не готов биться на льду, тот будет сидеть на лавке. Хорошо, в календаре нет спаренных матчей – можно переходить на игру и в три звена, и в два.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

Подписка
Уведомлять меня о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments