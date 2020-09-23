МХК “Липецк” начинает новый сезон 23 сентября против ХК “Динамо-576”

Сегодня, 23 сентября, МХК “Липецк” стартует в новом сезоне НМХЛ домашним матчем с новичком лиги ХК Динамо-576. Начало игры в 18:30.
Заявка липецкой молодёжной команды на начало сезона выглядит так (источник: Чемпионат48).
|№
|Имя Фамилия
|Дата рожд.
|Первая школа
|Предыдущий клуб
|Вратари
|1
|Александр Шевляков
|23.06.2003
|Липецк
|Липецк (U18)
|30
|Захар Сафронов
|19.09.2002
|Липецк
|Акад.Михайлова (НМХЛ)
|88
|Руслан Мусаяпов
|12.01.2002
|Бугульма
|Нефтяник Ал (U18)
|Защитники
|7
|Владислав Аринин
|24.09.2002
|Чехов
|Тверичи (U18)
|18
|Макар Агафонов
|14.05.2001
|Челябинск
|Русские витязи (МХЛ)
|27
|Дмитрий Молдавцев
|20.05.2000
|Воронеж
|МХК Липецк
|33
|Олег Вихарев
|07.09.2002
|Ярославль
|Переславль (U18)
|57
|Егор Евтеев
|15.01.2000
|Москва
|МХК Липецк
|73
|Андрей Васильев
|16.06.2003
|Липецк
|Липецк (U18)
|77
|Родион Ганьшин
|10.10.2003
|Липецк
|Липецк (U18)
|83
|Даниил Болдырев
|09.10.2002
|Липецк
|МХК Липецк
|85
|Павел Котельников
|11.10.2002
|Москва
|Капитан (U18)
|97
|Павел Лужанский
|01.01.2001
|Воркута
|Олимпия (НМХЛ)
|Нападающие
|3
|Никита Зайцев
|20.04.2002
|Санкт-Петербург
|Капитан (U18)
|9
|Максим Бобров
|21.09.2002
|Москва
|Акад.Михайлова (НМХЛ)
|10
|Никита Маняхин
|08.03.2000
|Липецк
|МХК Липецк
|11
|Сергей Антипов
|05.03.2001
|Липецк
|МХК Липецк
|19
|Артур Савинков
|15.08.2001
|Липецк
|МХК Липецк
|24
|Александр Ованов
|24.02.2002
|Электросталь
|МХК Спартак (МХЛ)
|37
|Никита Кузнецов
|02.03.2002
|Киров
|Олимпия (НМХЛ)
|47
|Дмитрий Бурцев
|26.02.2003
|Липецк
|Липецк (U18)
|71
|Павел Гришин
|02.05.2000
|Самара
|Полёт (НМХЛ)
|75
|Даниил Цыганов
|24.05.2003
|Липецк
|Липецк (U18)
|79
|Раиль Мустафин
|10.05.2000
|Бугульма
|Реактор (МХЛ)
|81
|Андрей Малых
|12.03.2001
|Челябинск
|МХК Липецк
|91
|Даниил Р. Прохоров
|20.06.2001
|Санкт-Петербург
|Олимпия (НМХЛ)
|93
|Андрей Болтов
|28.03.2000
|Магнитогорск
|МХК Липецк
|95
|Максим Рогозин
|18.09.2000
|Санкт-Петербург
|Мамонты Югры (МХЛ)
Директор СШОР № 11, главный тренер – Сергей Владимирович Рыбин (11.12.1979)
Старший тренер – Александр Владимирович Мнихович (02.01.1968)
Тренер – Алексей Иванович Баранов (03.06.1976)
Спортивный директор – Александр Валерьевич Сергеев (21.05.1986)
Администратор – Михаил Михайлович Долгий (24.01.1971)
Врач – Александр Павлович Михайлюк (14.08.1964)
Массажист – Олег Валерьевич Воробьёв (02.04.1974)
В интервью клубной пресс-службе главный тренер липецкой команды Александр Мнихович отметил, что состав к настоящему моменту укомплектован, “но немного не так, как хотелось бы”.
– Ушли на повышение ведущие игроки. Два защитника ушли ещё в начале лета: один сейчас играет в ВХЛ за «Буран» (Алексей Яковлев – Прим.ред.), другой – в МХЛ (Сергей Косовец – Прим.ред.). В середине сбора центральный нападающий тоже уехал играть в МХЛ (Роман Юзбашян – Прим.ред.). Мы не имеем права держать людей, которые хотят попробовать свои силы в лигах выше. Пусть ребята развиваются.
Задачу на сезон мы поставили сами себе: выигрывать каждый матч. А там посмотрим. Кто не готов биться на льду, тот будет сидеть на лавке. Хорошо, в календаре нет спаренных матчей – можно переходить на игру и в три звена, и в два.