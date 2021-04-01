МХК “Липецк” на домашней площадке уступил в четвертом матче серии 1/4 финала НМХЛ против “Дизелиста”. Напомним, что это лучшая команда регулярного сезона.

Сегодняшний матч начался для липчан крайне неудачно. Гости открыли счет уже на 15-й секунде – отличился Никита Емельянов.

Еще до перерыва “Липецк” восстановил равенство благодаря шайбе Антона Кобзева, но минуту спустя Вадим Фаттахов снова вывел команду из Пензы вперед.

Во втором периоде Георгий Чупятов укрепил преимущество “Дизелиста”, сделав счет 3:1.

Все попытки липецких хоккеистов совершить камбэк не увенчались успехом. И за несколько секунд до окончания матча Георгий Чупятов забросил вторую в этом матче шайбу – на сей раз уже в пустые ворота.

1:4, МХК “Липецк” терпит поражение. Причем, не только в отдельно взятом матче, но и в серии, которая длится до трех побед.

Счет в четвертьфинальной серии “Липецка” и “Дизелиста” стал 3:1 в пользу пензенской команды, которая, таким образом, идет дальше и продолжит борьбу за кубок в полуфинале.

Липецкие хоккеисты завершают сезон.