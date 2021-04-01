Молодёжный хоккейный клуб «Липецк» в третьей игре четвертьфинальной серии плей-офф НМХЛ с пензенским «Дизелистом» одержал уверенную победу. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу липчан.

Первые четыре шайбы забили липчане: Егор Евтеев, Павел Гришин и Илья Финевич. И только на 52-й минуте игры гости «размочили» счёт.

Напомним, что игры в плей-офф идут до трёх побед одной из команд-соперниц. Ранее липчане дважды проиграли пензенским хоккеистам на выезде, а в третьей игре, которая прошла вчера на домашнем льду, выиграли. Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу Пензы.

Следующий матч состоится сегодня, 1 апреля. Он снова пройдет в спорткомплекс «Звёздный». Начало – в 18:30.