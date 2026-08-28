Мигающие светофоры установят на трассе Липецк – Данков после ремонта

Продолжается ремонт трассы Липецк – Данков, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На 15-километровом участке в настоящее время укладывают верхний слой нового покрытия и укрепляют обочину. Одновременно специалисты занимаются устройством площадок автобусных остановок и водопропускных труб. Последнее – самый трудоемкий и сложный пункт ремонта.

Подрядчик уже устранил просадки, устроил выравнивающий слой. В планах также асфальтирование съездов, установка ограждения и светофоров, которые будут мигать желтым для привлечения внимания водителей, а также нанесение разметки. «При ремонте дороги важно уделить особое внимание повышению ее безопасности. Нельзя допустить, чтобы водители устраивали разгон по новому ровному асфальту. Светофоры, разметка, знаки, ограждения, ограничения скорости – это не просто последние штрихи к ремонту, а залог сохранения здоровья и жизни участников движения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.