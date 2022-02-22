Михаил Боев назначен на должность исполняющего обязанности начальника управления энергетики и тарифов Липецкой области. Он будет курировать работу по стратегическому развитию и тарифному регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса региона, а также разработку и реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Михаил Боев родился в 1976 году. Имеет два высших образования. В 1998 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов», в 2006 году – Московский государственный открытый университет по направлению «Экономика и управление на предприятии электроэнергетики». Кандидат технических наук.

Трудовой путь Михаил Викторович начал в 1998 году. Занимал должности главного специалиста в АО «Новолипецкий металлургический комбинат», директора комплекса электроснабжения ООО «Липецкая городская энергетическая компания», заместителя главного инженера по эксплуатации – начальника управления высоковольтных сетей филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго», первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Центр – «Липецкэнерго».

Женат, воспитывает двоих детей.