Липецкая область – в числе регионов, которые получат федеральное финансирование на ликвидацию крупнейших свалок

Из 85 субъектов РФ только 6 (!) регионов получат федеральное финансирование на ликвидацию несанкционированных мест обращения с отходами в рамках федерального проекта «Чистая страна», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. И Липецкая область – в их числе, сообщает региональное управление экологии и природных ресурсов.

Для того чтобы регион получил федеральное финансирование и одним из первых начал реализацию проекта «Чистая страна» на своей территории, управление экологии и природных ресурсов провело колоссальную работу. За счёт консолидированного бюджета, областного и муниципального, была разработана проектно-сметная документация на рекультивацию крупнейших свалок. Несанкционированные места размещения отходов были внесены в ГРОНВОС – государственный реестр объектов накопленного вреда. Проект прошёл государственную экспертизу, оформлена заявка на получение финансирования. Итог очевиден: федеральное финансирование позволит рекультивировать несанкционированные места размещения отходов суммарной площадью 25,8 га – «Орлиный Лог» в Липецке и свалку с 10-летней историей в Данкове.

«Федеральный проект «Чистая страна» направлен на то, чтобы освободить территории регионов от крупнейших, многолетних свалок – объектов накопленного экологического вреда, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, ухудшают качество жизни населения, – подчеркивает начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина.

Фото: kremlin.ru