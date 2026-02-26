Михаил Мишустин отметил вклад Липецкой области в промышленное импортозамещение

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ежегодном отчёте перед Государственной Думой отметил Липецкую область в числе субъектов, активно развивающих импортозамещение в промышленности. Высокая оценка федерального центра — результат системной работы региона по поддержке предприятий и подготовке квалифицированных кадров.

Липецкая область предоставляет промышленным предприятиям широкий спектр мер поддержки по линии областного и федерального фондов развития промышленности. В настоящее время в работе находятся 4 проекта на общую сумму 2,35 миллиарда рублей. Всего за время сотрудничества федеральный ФРП профинансировал 26 проектов на сумму 3,8 миллиарда рублей. Ещё 8 проектов реализованы совместно с региональным фондом — объём поддержки составил 486 миллионов рублей. По областным программам реализовано 23 проекта на 1,3 миллиарда рублей.

Отдельное внимание в отчёте председатель правительства уделил подготовке кадров для современной промышленности. Ключевую роль в этом процессе играет федеральный проект «Профессионалитет». В его рамках Липецкая область создала уже пять образовательных кластеров, где более девяти тысяч студентов осваивают практические навыки, максимально приближенные к реальным условиям будущей работы.

«Импортозамещение и подготовка кадров — две стороны одной медали. Мы поддерживаем предприятия, чтобы они могли развиваться и выпускать востребованную продукцию. И одновременно готовим для них специалистов, которые придут работать на современное оборудование. В этом году продолжим трансформировать систему среднего профессионального образования: добавим 106 бюджетных мест в колледжах и техникумах по самым востребованным специальностям», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.