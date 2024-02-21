Встреча министра здравоохранения России Михаила Мурашко и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова состоялась в Москве. Обсуждали вопросы цифровой трансформации медицины региона и возможные перспективы внедрения искусственного интеллекта в работу медучреждений.

Игорь Артамонов рассказал, что сейчас регион занимается совершенствованием региональной информационно-аналитической медицинской системы.

«Мы сейчас стараемся упростить работу с электронной медкартой. Чтобы у докторов было больше времени на обследование и лечение пациентов», – сообщил руководитель региона.

Также министр и губернатор обсудили возможность применения искусственного интеллекта в медицине. Отмечалось, что новые технологии можно использовать для анализа флюорографических снимков, результатов КТ и МРТ, лабораторных исследований. Предполагается, что это позволит быстрее ставить диагнозы.

«Мы могли бы участвовать в пилотных проектах такого рода, если они пойдут на пользу здравоохранению и людям», – отметил губернатор.