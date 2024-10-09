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Липецкая область продолжает работу по созданию медицинского вуза. Об этом губернатор региона Игорь Артамонов доложил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Встреча состоялась накануне в Москве.

Как сообщил глава области, сейчас ведутся переговоры со специалистами, которые сформируют преподавательский состав вуза. Прорабатываются вопросы с приобретением оборудования для будущих лабораторий.

«В первый год планируем набрать 100 первокурсников на лечебный факультет и 50 на педиатрию», – рассказал губернатор по итогам встречи.

Также обсуждалось развитие сферы здравоохранения Липецкой области, в частности, использование в медицине цифровых сервисов. Как рассказал Игорь Артамонов, липецкие медики уже внедрили некоторые методики, которые позволили ускорить диагностику.

«Например, при расшифровке результатов рентгена органов грудной клетки начали применять искусственный интеллект. Ни в коем случае не вместо врачей – в помощь им. Время диагностики сокращается в разы. А значит, терапия начинается быстрее», – отметил губернатор.