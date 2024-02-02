Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высоко оценил работу липецких медиков, представивших свои организации на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Сегодня здесь проходит День здоровья Минздрава России.

Работа медицинских организаций на стенде Липецкой области проходит под девизом «С заботой о вас и вашем здоровье!». За первую половину дня консультации и участие в активностях приняли более 750 человек. Всем желающим предлагают пройти комплексное профилактическое обследование, в том числе экспресс-оценку состояния сердца при помощи системы скрининга «Кардиовизор». Также работает выездной Центр здоровья Липецкой городской поликлиники № 2, проводятся телемедицинские консультации с лучшими специалистами областных медицинских организаций.

Популярностью пользуется исследование на оптическом когерентном томографе с дальнейшим разъяснением офтальмолога Липецкого областного клинического центра. За первые два часа его прошли 50 гостей выставки. Оптическая когерентная томография – это быстрый, безболезненный, информативный, не требующий предварительной подготовки метод диагностики, позволяющий выявить заболевания центральной зоны сетчатки.

Организована фотовыставка «Рождение ребенка – это счастье!», на которой представлены снимки детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, – при рождении и спустя 6-8 лет. Проводится ряд интерактивов для детей и их родителей «Неболейка». Кроме того, посетители могут познакомиться с продукцией, изготовленной из выращенных в регионе топинамбура и стевии, и получить информацию об их пользе.

«Липецкая медицина становится всё более ориентированной на пациента, а современные технологии помогают сделать её максимально эффективной и доступной. Но самое главное – это врачи. В регионе идет постоянная работа над повышением не только профессионального уровня, но и навыков общения с пациентами. Бесконфликтное общение, готовность к диалогу, стрессоустойчивость – без этого нельзя представить современное здравоохранение», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.