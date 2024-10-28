Пловец Михаил Никульшин установил рекорд Липецкой области на дистанции в 50 метров баттерфляем. Результат спортсмена — 24,19 секунды. Это время стало не только региональным рекордом, но и победой Никульшина на Первенстве ЦФО. Соревнования проходили в городе Рузе.

Помимо золота Никульшина, у липецкой команды ещё одно достижение: Павел Лазарев, проплыв 100 метров на спине за 56,89 секунды, выполнил норматив Мастера спорта России. Оба спортсмена тренируются в спортшколе №3 «Лидер» в Липецке у Юрия Безбородова.

«В этом году мы выделили более 560 млн рублей на стандарты спортподготовки. В частности, закупили экипировку для всех наших спортшкол: получили её и эти ребята, которые показали отличные результаты в Рузе. Мы продолжим совершенствовать материально-техническую базу наших спортивных секций и будем строить новые спортобъекты, чтобы ребята совершенствовали свои навыки и достигали новых вершин», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.