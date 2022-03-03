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В неделе приемов по вопросам здравоохранения принял участие депутат Госдумы Михаил Тарасенко.

На приеме обсудили вопрос нехватки в некоторых селах и деревнях врачей.

«Действительно, во многих отдаленных населенных пунктах пока такая проблема сохраняется, но пути решения есть, в нашем регионе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и, надо сказать, они очень востребованы у молодых специалистов», — отметил Николай Васильевич.

Но не только вопросы здоровья тревожат жителей области. Так, жители села Николаевка Добринского района обратились к парламентарию с просьбой помочь сделать капитальный ремонт в сельском клубе.

«Уже направлен запрос на главу района, рассмотрим все возможные варианты, чтобы как можно скорее решить проблему селян», — отметил Михаил Васильевич.

Напоминаем, что неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения продлится до 5 марта включительно.