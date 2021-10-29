В первом полугодии 2021 года предприниматели Липецкой области оформили в микрофинансовых организациях (МФО) ссуды на сумму 231 млн рублей, что на 15% больше показателя прошлого года. При этом 118 млн рублей составили займы индивидуальным предпринимателям (ИП) и 113 млн рублей — юридическим лицам.

Популярность микрофинансирования у бизнесменов росла благодаря госпрограмме займов предпринимателям на льготных условиях по низким ставкам. Средний размер займа для ИП составил 1,6 млн рублей, для юридических лиц — 1,9 млн рублей.

Жители Липецкой области взяли в долг в МФО порядка 250 млн рублей, из которых «займы до зарплаты» составили около 155 млн рублей. Средняя сумма займа — почти 9 тысяч рублей.

В регионе зарегистрировано пять микрофинансовых организаций, из которых одна — с государственным участием. Кроме того, работают 80 обособленных подразделений МФО. «Проверить, является ли компания легальным участником финансового рынка, можно на сайте Банка России в Справочнике финансовых организаций. Распознать потенциального нелегала поможет Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности», — рассказывает эксперт липецкого отделения Банка России Оксана Щеглова.