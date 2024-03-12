За четыре месяца иммерсивную экспозицию «Просвещение. Большие перемены», стартовавшую на форуме «Россия» в ноябре и в исторических парках «Россия – Моя история» по всей стране, посетили более миллиона россиян. Для жителей Липецкой области экспозиция доступна в формате 3D-тура. Мультимедийная выставка «Просвещение. Большие перемены», созданная Фондом гуманитарных проектов по заданию Министерства просвещения РФ, переносит посетителей из прошлого в настоящее и будущее системы отечественного образования. По плану всероссийского экспонирования выставка открылась в 26 исторических парках «Россия – Моя история» в крупных городах страны.

В иммерсивном путешествии во времени посетителей сопровождают виртуальные герои – девочка Маша из настоящего и мальчик Вова из будущего. Путешественники пройдут все этапы эволюции системы образования от Советского Союза до современной России, увидят, как менялись школы и детские сады, какие возможности сегодня открываются перед молодежью. Сквозь этапы-залы, а в экспозиции 19 тематических зон гости «заглянут» в «Министерство будущего» и узнают, каких результатов планирует достичь к 2030 году Минпросвещения РФ.