Проект липецкого новатора Владимира Пикалова стал одним из лучших по итогам конкурса «УМНИК-Электроника» (очередь III) Фонда содействия инновациям. За разработку частотного преобразователя для управления двигателем переменного тока он получил миллион рублей. Всего за грант боролись 195 молодых ученых из 44 субъектов страны. Победил 21 проект.

Владимир является доцентом кафедры автоматизированного электропривода и робототехники ЛГТУ. Вместе с коллегой, тоже доцентом кафедры, Андреем Бойковым они разработали совершенно новый преобразователь, который поможет обеспечить нужные динамические характеристики электроприводов переменного тока при возможном падении или повышении напряжения в сети. Такой электропривод способен обеспечить необходимые динамические характеристики без вмешательства в энергетику предприятия. То есть не нужно ставить мощные питающие трансформаторы и прокладывать более толстые кабельные линии. Внедрение изобретения в производство, по словам исследователя, снизит затраты на эксплуатацию энергетического оборудования. Такие устройства могут найти широкое применение на промышленных предприятиях.

Деньги гранта будут направлены на воплощение инновационного проекта в жизнь, проведение экспериментальных исследований для дальнейшего коммерческого использования результатов. А в коммерциализации решения, то есть выпуске нового продукта на рынок, помогут программы Регионального центра инжиниринга центра «Мой бизнес».

«Развивать науку – очень перспективное направление. Это рационализаторская деятельность, совершенствование и оптимизация производств, увеличение их КПД, снижение издержек и вредного влияния на экологию. В Липецкой области есть умы, которые занимаются этой работой на базе крупных предприятий и вузов, и мы обязательно будем поддерживать их, потому что это инвестирование в будущее», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Соглашение о взаимодействии между правительством Липецкой области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» заключено 6 февраля 2023 года. Представительство Фонда в Липецкой области осуществляет свою деятельность на базе АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»). Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России. Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.