Миллионами тонн в Липецкой области считают убранную сахарную свёклу

Два миллиона тонн сахарной свёклы уже собрали аграрии Липецкой области. При этом убрано всего 38% площадей под этой культурой, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Особенно урожайная свёкла в Добровском округе, Чаплыгинском и Лев-Толстовском районах, где с одного гектара получают по 500 центнеров, а в среднем по региону – 434 центнера с гектара.

«Столь внушительные урожаи – наглядный результат системного развития агропромышленного комплекса региона. Благодаря государственной поддержке, эффективной работе аграриев, внедрению новых технологий Липецкой области удаётся укреплять свои позиции как одного из ключевых аграрных субъектов страны и вносить весомый вклад в продовольственную безопасность России», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Из свёклы нового урожая получено 220,5 тысячи тонн сахара. Все шесть заводов, расположенных на территории региона, работают круглосуточно. Их мощности позволяют вырабатывать до семи тысяч тонн сахара в сутки.