Новый многофункциональный спортивно-игровой комплекс открыли в cеле Грязное Липецкой области при поддержке благотворительного фонда «Милосердие».

Проект по его созданию несколько месяцев назад стал участником грантовой программы «Стальное дерево». Жительницы села Наталья Зюзина и Алина Баданинская предложили сделать новую точку притяжения для односельчан — спортивное пространство с зоной для воркаута. По их мнению, новый объект станет не только местом для регулярных занятий спортом. В шаговой доступности появится современная инфраструктура для проведения соревнований, массовых зарядок, сдачи нормативов ГТО.

Идея получила одобрение жюри конкурса и встретила поддержку со стороны сельских общественников, представителей местной власти и бизнеса.

«В селе Грязное постоянно проживает около 70 детей, в летние месяцы гостей из города становится еще больше. Мы поддержали проект создания спорткомплекса, который поможет сделать уличный досуг сельской молодежи полезным и здоровым. Воркаут постепенно становится не только увлечением для подростков, но и активностью для всех, кто поддерживает здоровый образ жизни, ‒ отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай».

На первом этапе работ волонтеры и их помощники подготовили и отсыпали площадку площадью около 300 кв. метров. Затем установили оборудование для воркаута: кольца, шведскую стенку, доски для отжиманий, турники, доску-скалолаз, баскетбольное кольцо, брусья. Вокруг площадки разместили лавочки, высадили кусты сирени, жасмина, можжевельника, а также разбили клумбы с многолетними цветами.

На открытии комплекса авторы проекта вместе с фондом провели спортивный праздник «ЗОЖ – в наших сердцах!»

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 40 млн рублей. В этом году обладателями грантов стали 76 жителей пяти регионов России. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь. В Липецкой области до конца года планируют завершить 31 проект.