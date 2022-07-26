Очередная финансовая поддержка от благотворительного фонда «Милосердие» поможет строительству Покровского храма, который возводят в Липецке на пожертвования от частных лиц и организаций. Средства пойдут на приобретение и установку газового оборудования для котельной.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы — долгожданный для всех прихожан Левобережного района, где проживает более 40 тысяч человек. Его назвали в память о разрушенной в 30-х годах прошлого столетия Покровской церкви. С 2006 года здесь постоянно ведутся службы — сначала в строительном вагончике рядом, затем — в построенном нижнем пределе. По окончании строительства он станет самым большим пятиглавым храмом в городе.

Ранее для нужд строительства передали более 7 тысяч тонн строительных материалов, а на НЛМК изготовили металлические купола и кресты для них. Вес каждого купола с крестом составляет около 1100 кг, а высота конструкции – около 9 метров, диаметр основания – 5 метров.

«Мы постоянно откликаемся на просьбы прихожан, чтобы ускорить завершение работ, которые идут уже несколько лет, — прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. — Это по-настоящему народная стройка, многие жители Левобережья вносят свою посильную помощь. На строительство храма мы уже направили около 2,5 млн рублей. Эти средства пошли на приобретение строительных материалов, труб для монтажа системы отопления и другие цели».

В последние годы фонд финансирует проекты по воссозданию и поддержанию памятников духовной культуры. В прошлом году помощь по реконструкции и ремонтам получили более 40 храмов на территории Липецкой области, еще 19 – с начала текущего года. Так, финансовая поддержка от «Милосердия» помогла с ремонтом детской воскресной школы при липецком храме Митрофана и Тихона. В Старом Осколе Белгородской области продолжается реконструкция музейного комплекса, который посвящен жизни и деятельности первого епископа местной епархии святителя Онуфрия.