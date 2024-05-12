Из глубины веков пришло в наш язык словосочетание «сестра милосердия». Вдумайтесь в него… Это же милое сердцу создание. А как иначе? Ведь именно они, сестры милосердия, или медицинские сестры, как стали называть их позже, оказываются рядом с врачами в моменты спасения пациентов, оказывают помощь больным, облегчая их страдания. Разве не будут они милыми нашему сердцу людьми в такие периоды?

Самый многочисленный отряд медицинских работников — это младший медицинский персонал, без которого невозможно даже представить работу наших лечебных учреждений. Сегодня мы говорим всем им огромное спасибо: тем, у кого за плечами десятки лет трудового стажа, и совсем неопытным, делающим первые шаги на медицинском поприще, обслуживающим нас в отдаленных селах и центральных учреждениях, ассистирующим врачам за операционном столом и работающим на «скорой помощи», палатным медицинским сестрам и тем, кто встречает нас, когда мы обращаемся к участковым докторам…

На страницах нашей газеты мы неоднократно рассказывали об этих людях, публиковали теплые благодарственные письма добринцев, которым приходилось обращаться к медикам за помощью. Сегодня — еще несколько зарисовок о некоторых из них.

Крутой вираж в 30 лет

У Надежды Александровны Володиной жизнь складывалась очень необычно. После окончания школы она по настоянию родителей поступила в техникум сахарной промышленности, с красным дипломом окончила его, продолжила образование в технологическом институте. Получив высшее образование, приехала работать на Добринский сахарный завод.

Но заболела мама. Надежда вернулась в Мичуринск ухаживать за ней. В один из дней, проходя мимо медучилища, решила зайти поинтересоваться: не поздно ли ей, 30-летней, получить медицинское образование?

Оказалось, не поздно. Более того, ее зачислили без экзаменов, учитывая имеющееся высшее образование и красный диплом. Так Надежда стала медицинской сестрой акушерского отделения.

Надо сказать, что семья Надежды — сплошь медики: отец всю жизнь проработал фельдшером, мама — акушерка, сестра тоже связала судьбу с медициной. Поэтому выбор Нади не стал случайным. Но, главное, она всегда хотела быть медиком. И мечта сбылась.

Вот такой крутой вираж совершила ее судьба.

Вернувшись в Плавицу, Н.А. Володина, не раздумывая, трудоустраивается в только что открывшуюся Плавицкую участковую больницу. С тех пор и трудится здесь: 23 года была палатной сестрой терапевтического отделения, а последние 12 лет она — медсестра физиопроцедурного кабинета.

— Работа очень нравится! — с удовлетворением говорит Надежда Александровна.

Где родилась — там и пригодилась

Елена Васильевна Дедяева — коренная тальчанка. В Талицком Чамлыке родилась, здесь окончила школу, здесь и работает. Правда, был непродолжительный период в ее жизни, когда она после окончания медицинского училища попала по распределению в Липецкую областную детскую больницу в отделение плановой хирургии. Но долго там не задержалась: замужество, декретный отпуск, рождение первенца.

Эти важные жизненные обстоятельства заставили молодую семью вернуться в родное село, да так и остаться здесь навсегда.

В 1995 году молоденькая медсестричка Леночка переступила порог Талицкой психбольницы, куда ее приняли в качестве процедурной медицинской сестры. С тех пор и работает тут.

— Сложно? — поинтересовалась я у Елены Васильевны, зная особую специфику данного лечебного учреждения.

— Непросто было в первый год работы, — вспоминает Е.В. Дедяева. — Но нас же учили выстраивать отношения с разными категориями больных. Конечно, требуется особый такт и большое терпение.

Что Елена Васильевна умеет качественно выполнять свою работу говорит тот факт, что за долгие годы в ее послужном списке нет ни единого нарекания. Только благодарности, грамоты за добросовестную работу на протяжении почти 30 лет в психоневрологическом отделении центральной районной больницы.

«Профессию мне выбрала мама»

— Я в медицину пришла благодаря маме, — подчеркивает Светлана Ивановна Саликова. — Она очень хотела, чтобы я стала медиком.

Надо отметить: Светлана стала хорошей медицинской сестрой. Уже трижды подтверждала свою высшую категорию.

Работает она с первых дней в детском отделении центральной районной больницы.

Имея спокойный, покладистый, уравновешенный характер, находит общий язык даже с самыми капризными детками и, что еще сложнее, с самыми амбициозными мамочками.

— Всегда стараюсь понять волнения родителей, — поясняет свою позицию Светлана Ивановна. — Они же доверяют нам самое дорогое — жизнь и здоровье собственного ребенка.

С.И. Саликова так хорошо понимает других родителей еще и потому, что сама дважды мама. Имеет уже взрослую дочь-студентку, шестилетнего сына.

— И опять говорю «спасибо» маме за то, что посоветовала мне стать медиком, — возвращаясь к вопросу о выборе профессии, замечает Светлана Ивановна. — Не раз в жизни пригодились мои медицинские знания. Особенно когда свои детки рождались. Спокойнее чувствуешь себя, когда понимаешь, как помочь ребенку в случае какого-либо недуга. Да и для близких, знакомых я, как скорая помощь. Действительно, профессия замечательная — самая гуманная и самая благородная.

Больница стала вторым домом

Для Н.В. Логуновой Петровская участковая больница стала вторым домом.

— Как в 19 лет устроилась сюда — с тех пор и живу тут, — смеется Наталия Васильевна. — Дома реже бываю, чем на работе.

Ее трудовой стаж — 46 (!) лет, причем на одном месте. Профессию выбрала раз и навсегда.

После окончания Липецкого медучилища приехала на родину работать. Больница здесь отличная была! Считалась одной из лучших не только в районе. Главным врачом тогда работал А.М. Гридасов — талантливейший хирург-травматолог. Под его руководством и начинала свою трудовую деятельность молоденькая сестричка.

— Нас тогда человек восемь после училища приехали, — вспоминает Наталия Васильевна. — работали везде, где только требовались наши руки: на посту, в перевязочной, палатными…

Молодежь, в том числе и Наталия, старалась перенять практические навыки у опытных медсестер Л.В. Морозовой, В.П. Кутузовой, Н.В. Свистильник.

Больше всего времени Логунова проработала в хирургическом и терапевтическом отделениях, а потом прошла стажировку, и теперь она — медицинская сестра физиотерапевтического кабинета.

Несмотря на то что очень много времени отбирает работа, Наталия Васильевна находит возможность дарить свою любовь и заботу близким: мужу, детям, внукам. У нее дружная семья.

«Хирургия — моя стихия»

Более 40 лет отдала В.В. Глотова хирургическому отделению Добринской районной больницы.

— Приходилось иногда на других участках работать, — говорит Валентина Васильевна, — но моя стихия — это хирургия.

С огромным уважением вспоминает она врачей А.В. Дарьина, Н.В. Васечко, В.И. Иноземцева, с которыми работала в качестве операционной сестры. Множество раз ассистировала М.А. Матыцину.

Операционной Валентина стала с легкой руки бывшего главврача И.И. Коробкина.

— После медучилища я вернулась в Добринку работать фельдшером по полученной специальности, — поясняет В.В. Глотова. — А Иван Иванович рассудил по-своему: «Будешь ты, девонька, у нас операционной сестричкой. Они нам сейчас очень нужны!» — и направил меня на трехмесячные курсы. Вот с тех пор я в хирургии.

Последние шесть лет Валентина Васильевна является палатной медицинской сестрой все того же хирургического отделения.

Человек она ответственный, трудолюбивый. Отличается высокой степенью профессионализма. Недаром имеет высшую категорию. А еще Валентина Васильевна — почетный донор России.

Администрация больницы не раз отмечала почетными грамотами вклад В.В. Глотовой в развитие здравоохранения района.

Есть у нее и грамота областного комитета профсоюза работников здравоохранения за долгую (около 10 лет) и плодотворную работу в качестве секретаря первичной профсоюзной организации.

Работа стала смыслом жизни

Татьяна Борисовна Пригородова — уважаемый в Дубовом человек. Ветеран труда, всю жизнь посвятившая оздоровлению людей. Шуточное ли дело — только здесь она отработала почти 40 лет. Всех жителей от мала до велика знает.

— Раньше у нас был небольшой медпункт, меня туда фельдшером приняли, — вспоминает Татьяна Борисовна. — А в 2007 году на селе открыли офис врачебной практики. Теперь у нас свой врач, две медсестры. Участок-то немаленький.

Надо отметить, что сельский офис оснащен очень даже неплохо. Имеется медицинское оборудование, чтобы и первую помощь оказать, и необходимую диагностику провести, и, назначив лечение, здесь же, по месту жительства, организовать его. Для этого специально оборудована палата для дневного стационара, рассчитанная на 4-х человек.

Но в Дубовом Т.Б. Пригородова обосновалась не сразу, хотя родом отсюда.

— Училась в Курской области — там же и работать начала, — поясняет медсестра. — Замуж вышла, ребенок появился. Решили в город переехать — так оказались в Воронеже.

Однако ни Курская область, ни Воронежская не стали роднее Липецкой. В начале восьмидесятых переехали в Дубовое — на ПМЖ.

— Все здесь свое, родное, — делится сокровенным Татьяна Борисовна. — Дети выросли (у нас их двое). Я уже шесть раз бабушка. А что касается работы — для меня она стала смыслом жизни. Даже не могу представить себя в какой-то иной профессии.

… И детская мечта осуществилась

— Сколько помню себя, всегда любила играть в больничку, — с улыбкой вспоминает свои детские забавы Антонина Ивановна Кузнецова. — Даже по-настоящему лечила животных: промывала им глазки, если были раны — обрабатывала их йодом или зеленкой. Правда, кошки и собаки не в восторге были от моих процедур, зато я радовалась, видя, как поправляются мои «больные».

После школы детская мечта девушки осуществилась: закончив Липецкое медучилище, получила квалификацию «Медицинская сестра детских учреждений» и приехала в Добринку.

— Сама захотела вернуться сюда, поближе к дому, я же родом из Верхней Матренки, — поясняет Антонина Ивановна.

Прежде чем устроиться по профилю, несколько лет работала в процедурном кабинете, была постовой сестрой в хирургическом отделении. И лишь спустя лет шесть она стала старшей медицинской сестрой детского отделения. В этом качестве чуть более тридцати лет отработала. Получила высшую категорию, несколько раз подтверждала ее.

А потом вмешался, как это часто бывает, его величество случай. Заболела медицинская сестра физиотерапевтического кабинета и детям, находящимся на стационарном лечении, нерегулярно стали прогревание делать. Антонина Ивановна, как старшая медсестра, возмутилась по этому поводу.

— Некому работать, человек на больничном, — пояснили ей.

И неожиданно предложили:

— Есть полставочки медсестры, идите поработайте.

С этого всё и началось. Сначала полставки, а спустя какое-то время перешла туда на полную ставку. Седьмой год работает здесь.

— Это даже хорошо, что мне удалось в разных отделениях, на разных участках потрудиться, — считает А.И. Кузнецова. — Опыта разного набираешься. Главное, нужно любить дело, которому служишь.

И с этим не поспоришь.

Редакция «Добринских вестей» благодарит Светлану Владимировну Шилову за предоставленные фотографии для сегодняшней публикации и, конечно же, поздравляет и ее, главную медицинскую сестру центральной районной больницы, с профессиональным праздником.