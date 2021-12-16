Министерство экономического развития РФ отметило Центр «Мой бизнес» Липецкой области за активное взаимодействие, создание и внедрение передовых региональных практик в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. Начальник офиса Ольга Зиновьева накануне получила Благодарность на совещании с руководителями центров «Мой бизнес». Кроме Липецкой области были отмечены еще 12 регионов. Благодарности представителям субъектов РФ вручила заместитель министра Татьяна Илюшникова.

Центр «Мой бизнес» Липецкой области отметили в части инновационного подхода и поддержки малого и среднего бизнеса. Высоко оценили и коммуникационную поддержку деятельности Центра, взаимодействие с медиа и работу по формированию культуры предпринимательства и политики государственной поддержки бизнеса. Также по итогам 2021 года Центр «Мой бизнес» Липецкой области вошел в топ-10 и занял шестое место в рейтинге по поддержке самозанятых.

«Атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и бизнес-сообществом стала одним из серьезных факторов в процессе выработки дополнительных мер поддержки малого и среднего предпринимательства во время пандемии», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.