Центр «Мой бизнес» Липецкой области признан Министерством экономического развития России лучшим по трем направлениям, способствующим успешному развитию малого и среднего предпринимательства. Это создание площадок для бизнес-кооперации, работа с муниципалитетами и молодёжью.

Лучшей площадкой для бизнес-кооперации Минэкономразвития признал Межрегиональный кооперационный форум в Липецкой области, организаторами которого выступил Центр «Мой бизнес» совместно с Липецкой ТПП. Главные цели форума — обмен опытом, развитие кооперационных связей между малыми, средними и крупными предприятиями разных регионов страны. Руководители и представители предприятий-лидеров отечественной промышленности встречаются на площадке нашего региона и подробно рассказывают о возможностях сотрудничества, а затем проводят переговоры с участниками для выстраивания партнерских отношений.

Передовой практикой в работе с муниципалитетами в Липецкой области признано обучение муниципальных служащих по оказанию поддержки бизнесу в сфере экспорта. Наш регион — один из первых в стране провел обучение муниципальных служащих по программе организации и управлению внешнеэкономической деятельностью. Специалистов обучили выявлять в своем муниципальном образовании компании с экспортным потенциалом и оказывать содействие в их развитии с использованием механизма господдержки через услуги центра «Мой бизнес» и систему торгово-промышленных палат РФ.

«Внедрение лучших практик в муниципалитетах позволяет создать устойчивую и динамичную бизнес-среду, способствующую развитию региона и экономики в целом», — не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Лучшей практикой по работе с молодежью стал проект «Бизнес-вояж», который помогает выявить и поддержать предпринимательскую инициативу у студентов региона. Он представляет собой экскурсии в Центр «Мой бизнес» Липецкой области для студентов из средних и высших учебных заведений. В рамках проекта они проходят обучение предпринимательству, знакомятся с мерами поддержки.

«Поддержка МСП — это ключевая задача для каждого региона России. Помимо федеральных мер поддержки, которые создают основу для роста и развития бизнеса, многие регионы активно развивают собственные программы, которые дополняют и адаптируют общие меры с учетом уникальных региональных особенностей и потребностей бизнеса», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

С полным текстом доклада «О состоянии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и мерах по его развитию за 2019-2023 гг.» Министерства экономического развития России можно ознакомиться по ссылке. Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».