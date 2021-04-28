Финальными матчами в Нижегородской области завершился очередной сезон проекта РФС и АМФР «Мини-футбол в школу». За награды спорили юноши и девушки старших возрастных категорий – 2005-06 и 2003-04 годов рождения, сообщает Чемпионат48.

Липецкую область в турнире представляли ребята из грязинской школы №4, ставшие в рамках проекта победителями первенства ЦФО. Увы, в решающий момент удача от грязинцев отвернулась.

Подопечные Дмитрия Павлова успешно преодолели сито группового этапа, в ходе которого разгромили соперников из школы рабочего посёлка Вознесенское Нижегородская области – 8:0 и команду школы № 19 города Заполярный Мурманской области – 4:0.

В четвертьфинале грязинцы уверено справились с дружиной из Соль-Илецка Оренбургской области – 3:0, а в полуфинале наши земляки встречались с футболистами школы № 3 портового посёлка Ванино (Хабаровский край). И здесь победная серия команды Павлова прервалась – 1:2.

В качестве утешения грязинцам мог достаться комплект бронзовых медалей, и они были к нему очень близки. В матче за третье место против команды Маливской школы подмосковной Коломны наши парни дважды вели в счёте после точных ударов Артёма Казаряна и Никиты Голикова, но в концовке основного времени голкипер грязинцев Иван Суханов пропустил обидный гол и судьбу «бронзы» решила серия пенальти.

В ней грязинские футболисты также всё время были впереди, но пятым ударом Голиков сотряс штангу ворот, а затем Ярослав Круглов повторил его неудачу, пробив в ту же стойку! В результате – 3:4 в серии и лишь четвёртое место.

Команда Маливской школы стала третьей, а в финале футболисты из Ванино также в серии 6-метровых одолели дружину Верховажской школы из Вологодской области – 2:2, пен.3:2.