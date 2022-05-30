Результат первой финальной игры в Липецке (1:2) ставил перед мини-футбольным клубом ЛКС непростую задачу. Как сообщает официальный сайт липецкой команды, в заключительной встрече чемпионата России сезона 2021/22 Высшей лиги требовалось побеждать действующего чемпиона, столичный КПРФ-2, в гостях.

Перед матчем состоялась торжественная церемония введения в Зал Славы АМФР легенд отечественного мини-футбола — Темура Алекберова, Михаила Маркина, Александра Верижникова и Юрия Маслакова. Памятные награды прославленным игрокам вручили президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев и почётный президент АМФР, первый тренер сборной России по мини-футболу Семён Андреев.

Липецкие болельщики сделали всё, чтобы создать для игроков атмосферу домашних матчей, в Реутов приехал автобус фанатов, многие добирались самостоятельно на машинах. Липчане, живущие в столице, также приехали поддержать земляков. При этом зал СК «Старт» в Реутове не мог вместить всех желающих поболеть за ЛКС, заявок в клуб поступило вдвое больше, чем количество выделенных билетов.

Первый тайм встречи проходил в равной борьбе. Обе команды прекрасно понимали цену ошибки и внимательно продумывали каждый свой ход. Хозяева больше владели мячом и предпочитали позиционные атаки, в то время как игроки ЛКС уповали на быстрые контрвыпады. Нули оставались на табло вплоть до 24-й минуты, когда розыгрыш аута у ворот липчан привёл к точному удару Олега Безрукова. Забитый мяч позволил КПРФ-2 уйти на перерыв с минимальным преимуществом.

Большую часть второй половины встречи ЛКС играл с пятым полевым, роль которого поочерёдно исполняли Денис Поваров и Иван Костяной. Это позволило липчанам оказывать больше давления на оборонительные порядки КПРФ-2.

За три минуты до конца ЛКС смог сравнять счет, Исмаил Гибадуллин пробил точно в угол ворот. А за полторы минуты до конца Иван Костяной едва не вывел липчан вперед, но Георгий Замтарадзе смог остановить мяч на линии и ударом от своих ворот принёс КПРФ-2 победу — 2:1. Таким образом, ЛКС впервые завоёвывает серебряные медали чемпионата России в Высшей лиге. «Клуб ЛКС проводит большую работу по популяризации спорта и здорового образа жизни в регионе. За игрой наших футболистов наблюдает полный зал болельщиков. В этом сезоне клуб добился яркого успеха, с которым я поздравляю всю команду, тренерский штаб, президента клуба Алексея Гречишникова и всех болельщиков мини-футбольного клуба ЛКС», – сказал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

После матча состоялась церемония награждения, на которой присутствовали почётный президент АМФР Семён Андреев, президент АМФР Эмиль Алиев, член Исполкома АМФР и почётный президент МФК ЛКС Иван Марков, президент МФК ЛКС Алексей Гречишников.