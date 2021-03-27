ЛКС обыграл столичный “Спартак” на финише регулярного первенства конференции «Запад» в Высшей лиге по мини-футболу. Об этом сообщает Чемпионат48.

Липчане одержали разгромную победу над красно-белыми – 10:4.

Этот результат позволил ЛКС опередить щёлковскую команду «Газпром бурение» на одно очко и занять первую строчку таблицы на “Западе”. Плэй-офф липецкий клуб начнет в ранге главного фаворита. Уже на следующей неделе в 1/8 финала липчане встретятся с «Ростовом».

27 марта. Реутов. СК Старт.

Спартак (Москва) – ЛКС (Липецк) – 4:10

Голы: Тренкунов, 7 (1:0). Янник, 16 (1:1). Сытин, 21 (2:1). Гуляйкин, 23 (2:2 с 6-м). Мадияров, 24 (2:3). Крылов, 25 (2:4). Гибадуллин, 25 (2:5). Крылов, 41 (2:6). Крылов, 41 (2:7). Геджуа, 44 (2:8). Крылов, 45 (2:9). Гуляйкин, 46 (3:9 автогол). Арт.Зайцев, 47 (3:10). Юсупов, 50 (4:10).