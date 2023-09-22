В завершающей стадии находится благоустройство территории перед добринским Центром культуры и досуга.

На прошлой неделе горячий асфальтобетон укладывали на площадках, где разместятся автомобильные парковки и пешеходная дорожка. Грунтовые участки, будущие газоны, засеяли семенами многолетней травы.

Сейчас их активно поливают, чтобы до холодов молодые ростки успели укорениться. Парковая зона перед очагом культуры пополнилась саженцами туи, краснолистного клена, вечнозелеными можжевеловыми кустарниками.

Металлические секции для монтажа ограждения входной группы парка доставили в Добринку. Вместе с ними прибыла и бригада опытных монтажников. В начале недели они завершили сборку металлических секций фасадной части ограждения территории перед Центром культуры и досуга. А через несколько дней входная группа в новый мини-парк обрела завершенный вид. Вместе с декоративным ограждением протяженностью 37 метров центральный портал увенчала полукруглая арка. Для ее установки привлекли строительный кран и бетоновоз, чтобы залить основание под опоры. Также устроена каркасная конструкция для размещения афиш и объявлений о предстоящих культурных событиях.

Впереди — продолжение работ по монтажу новой ограды вдоль нечетной стороны улицы Ленинской. Несколько секций забора появились рядом с недавно построенным пешеходным тротуаром неделю назад.