Мини-поликлинику строят в селе Коробовка Грязинского района

Новый ФАП строят в селе Коробовка Грязинского района. Объект готов почти на 20%, согласно данным застройщика. Завершены начальные этапы работ — установлен свайный фундамент, ведётся прокладка инженерных сетей, завершаются работы по монтажу основных металлоконструкций здания. Уложена первая тротуарная плитка на площадке для противопожарного разворота спецтехники возле будущей мини-поликлиники.

Всего в 2025 году в Липецкой области планируют построить 19 новых ФАПов и четыре офиса врача общей практики. «Люди получат помощь медиков быстро и рядом с домом. Возможность открыть такое большое количество медучреждений у нас есть благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.